Detalhes televisivos

Melhor comentar assuntos televisivos do que pegar notícias da internet e fingir que eu sei tudo. Alguns programas de televisão são assim, os grandes portais de notícias devem odiar essa situação.

Uma coisa que eu não gosto?

Quando boa parte de um capítulo da novela mostra cenas do dia anterior. É um grande desperdício tempo.

E sempre causa espanto quando um jornalista pede demissão da Globo. Muitos gostariam de trabalhar na empresa. Até mesmo aqueles bobos que xingam a emissora.

Mas também tem o outro lado. Os demitidos que atacam o antigo local de trabalho. O famoso “cuspiu no prato que comeu”.

Outro dia, citei que o “Domingão do Faustão” está muito curto. E está mesmo. Mas mesmo com pouco tempo no ar, o Faustão continua sendo muito bom. E o programa sempre tem uma ótima repercussão, principalmente nos programas de fofoca da segunda-feira.

Fico feliz quando um profissional é demitido por causa do politicamente correto e outra emissora contrata o cidadão. Muito bom.

Outro coisa bem irritante, é telejornal que mostra imagens de um caso e só ouve um lado da história.

Uma dúvida…

Por que todo dia tem um rolo envolvendo o nome do Britto Júnior. E eu sempre admirei o cara. Gostava muito de suas reportagens na época de TV Globo.

E como já disse aqui várias vezes, a reprise de Amor e Intrigas (TV Record) está terminando. Triste isso. Uma atriz que se destacou na trama foi a Gorete Milagres, a eterna Filó de A Praça é Nossa (SBT). Ela é ótima.

Será que somente minha pessoa acha que o entrevistador não pode ser e nem fingir ser amigo do entrevistado?

Neste exato momento estou assistindo o sempre legal programa da Sônia Abrão, “A Tarde é Sua”. Mas acho bem chato quando os apresentadores ficam observando uma reportagem e balançando a cabeça para o telespectador ver que eles também estão de olho no VT.

Aproveitando, o Sensacional (Rede TV), apresentado pela Daniela Albuquerque, fez uma homenagem ao eterno Bozo, Luis Ricardo. O cara sempre foi muito bom e quando precisou substituiu muito bem o Patrão Silvio Santos. Sem falar que ele não envelhece nunca.

Para fechar…

Quem nunca ouviu aquela “piada” que a Suzy Rêgo não poderia casar com o Paulo César Grande? A junção dos sobrenomes ficaria um pouco estranha. E de tanto ouvir isso, certa época eu achava mesmo que os dois eram casados. Jesus!