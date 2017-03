Determinação, propósito e metas

Você que se vê necessitado de fazer algo para melhorar sua autoestima, ganhar mais disposição no dia a dia e quem sabe reencontrar aquele corpo que há muito tempo você descuidou e ganhou formas que já estão incomodando até mesmo o espelho de casa, saiba que só depende de você para retomar o que anos de sedentarismo e maus hábitos que a vida lhe ofereceu enquanto você só pensava em se divertir sem moderação.

Por mais que a evolução da tecnologia venha facilitar a nossa vida, muitas vezes passamos a maior parte dela ignorando os efeitos que aos poucos vão transformando de um jeito prejudicial o nosso corpo e ao mesmo tempo trazendo conflitos psicológicos.

Se me permitem quero mostrar de forma resumida a minha experiência, e não quero de forma alguma, que sirva de exemplo e muito menos regra. É obvio que quando jovem, não paramos para pensar na velhice, mas quando chegamos aos 50 anos, percebemos que não somos os mesmos, e na maioria das vezes a saúde mostra alguns sinais, e a nossa própria consciência diz que algo é preciso fazer.

Felizes serão aqueles que tiverem a sensibilidade de saber o momento de acordar para a vida real.

Existem inúmeras formas de ganhar uma vida saudável, e recuperar tudo que se perdeu com o passar do tempo.

Eu encontrei a minha razão de viver mais intensamente no esporte e na moderação dos hábitos em se alimentar.

Hoje me vejo bem melhor no espelho e a saúde vem correspondendo muito bem com a idade, e após quatro anos na atividade física, aprendi que metas precisam ser alcançadas e a cada conquista, outras metas precisam ser criadas. Com isso sempre terei motivos para continuar entusiasmado.

O corpo e a mente precisam receber estímulos positivos para nunca cair no desânimo e perder tudo que foi reconquistado.

Entendo que viver de forma saudável, não quer dizer vida eterna, mas com certeza vou envelhecer bem melhor.