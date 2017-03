Devido a irregularidades, consumidores de GNV em Itapevi devem abastecer temporariamente em postos de Barueri e Osasco

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) começou na segunda-feira, 6, uma inspeção nos postos de Gás Natural Veicular (GNV) em sua área de concessão. A ação tem o objetivo de fiscalizar o sistema de medição do GNV fornecido para os postos, visando aferir com precisão a quantidade de gás comercializado entre a concessionária e o posto de combustível.

Em uma dessas inspeções, os técnicos das Comgás encontraram uma irregularidade no sistema de medição do único posto que fornece GNV no município de Itapevi. Essas alterações encontradas no sistema de medição desse posto não representam qualquer prejuízo na qualidade e na segurança do GNV fornecido – e os consumidores que já abasteciam no posto não foram lesados. Não há, ainda, previsão de quando esse posto de combustível voltará a fornecer GNV.

Como consequência, na quarta-feira, 8, esse posto teve suspenso seu fornecimento de GNV por tempo indeterminado, conforme prevê contrato. Nessa operação, a Polícia Civil foi acionada para periciar o caso.

Este é o único posto de combustível em Itapevi que fornece GNV. Por isso, os consumidores da região precisam programar os abastecimentos de GNV de seus veículos em postos de combustíveis em municípios vizinhos (Barueri e Osasco, por exemplo).

Em paralelo, a Comgás está negociando com outros postos de combustíveis em Itapevi para ampliar as alternativas de abastecimento dos consumidores de GNV no município.

Hoje, a Comgás conta com 270 postos em sua área de concessão, na Região Metropolitana de São Paulo, na Região Administrativa de Campinas, no Vale do Paraíba e na Baixada Santista.

A Companhia acaba de disponibilizar para download na internet o aplicativo gratuito “GNV Comgás”, um guia de navegação prática que interage com o Waze. O app pode ser encontrado na Apple Store (iOS) e Google Play (Android).

Onde abastecer nos municípios vizinhos

Posto Duque Barueri – Rua Campos Sales, 934 – Alphaville – aproximadamente 10,4 km de distância ou 15 minutos a uma velocidade média de 40 km/h.

Posto Duque Alphaville – Alameda Rio Negro 600 – Alphaville – aproximadamente 13,6 km de distância ou 15 minutos a uma velocidade média de 40 km/h.