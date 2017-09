Dia dos Namorados com vinho na Serra da Mantiqueira

Um caixa de chocolate e um vinho pode ser uma ótima dica de presente para o “Dia dos Namorados”, mas, por que não um passeio nas montanhas com vinho em chalés ou pousadas.

Que tal esse fim de semana na Serra da Mantiqueira com um bom vinho paulista?

Já foi comprovado cientificamente que o vinho faz bem a saúde. E namorar ao lado de montanhas relaxa e aproxima os casais. Melhor presente não há, você vai descobrir a excelência de um lugar belíssimo e descobrir a mais nova região vinícola do Brasil.

Rodeada de uma cadeia de montanhas, a Serra da Mantiqueira agora está entrando no cenário nacional dos vinhos. Com resultados acima do esperado os vinhos produzidos nessa região estão ganhando o cenário internacional, fazendo assim uma nova estrada do vinho brasileiro. Aproximadamente a 200 km de São Paulo está localizado Santo Antônio do Pinhal, uma cidade localizada na Serra da Mantiqueira, conhecida por sua beleza, e agora se destacando com vinhos de alta qualidade. Especialmente partindo da Vinícola Guaspari.

Mas antes de mais nada temos que destacar alguns fatores que levaram a Vinicultura a um lugar que antes só se produzia café. Podemos destacar que o mérito vem da Epamig do agrônomo Murilo Albuquerque PhD em viticultura pela Universidade de Bordeaux na França.

Mas que mudança é essa que faz toda diferença nessa região em termos de plantio? A técnica consiste em fazer duas podas no ano, a primeira entre agosto e setembro, logo depois da colheita, e a segunda entre dezembro e janeiro, quando a planta está com os frutos bem pequenos, que são desprezados, e a parreira recomeça todo o ciclo com a formação de folhas, flores e frutos. Neste caso, as uvas estarão prontas para serem colhidas a partir de julho.

Com um Terroir com semelhanças de vinícolas internacionais e uma técnica inovadora no país, se destaca uma grande Vinícola nesta região: a Guaspari. No início dos anos 2000, a chegada da família Guaspari em Santo Antônio do Pinhal estimulou uma nova cultura agrícola na região, tradicionalmente conhecida pelo cultivo de café. Após estudos sobre o terreno e as condições climáticas do local, a família decidiu colocar em prática o sonho de produzir e engarrafar vinhos. Para isso, transformou uma antiga fazenda de café em vinícola. A área de cultivo com 50 hectares tem terreno granítico e paisagem que se assemelha à região da Toscana, na Itália. Em 2006, foram plantadas as primeiras videiras.

Em uma visita recente tanto na região quanto na vinícola, eu pude constatar o carinho e o empenho que a Guaspari vem dando a esse novo cenário de vinhos. Com técnicas e investimentos em enólogos renomados e um amor por essa bebida fabulosa só poderia sair um vinho que realmente expressa o melhor dessa região.

“Este estilo de vinho podemos dizer assim, com poda invertida resulta em intensa cor e se mostra de uma extrema elegância”.

Com tudo isso para os bons amantes da bebida de Baco, experimente essa nova aventura nas montanhas ao lado da mais nova promessa de vinhos finos de qualidade do Brasil. Esse é mais um relato de um dos lugares de produção de vinhos que me chamaram atenção não só pelo vinho e sim por ser uma região belíssima que vale a pena conhecer na semana do Dia dos Namorados.

Na dúvida sempre procure um profissional.