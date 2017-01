Diego Lorenzi recusa exterior e reforça equipe osasquense no Paulistão 2017

Volante que disputou a Série B pelo Sampaio Corrêa teve proposta do futebol português para um contrato de três anos, mas preferiu ficar no Brasil e atuar em Osasco. Com características importantes para o estilo de jogo do clube, Lorenzi deve ser coringa com Diniz e atuar em múltiplas funções dentro de campo.

Reforçando o elenco para o Paulistão 2017, o Osasco Audax anuncia mais um reforço. Após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Diego Lorenzi assinou contrato com o clube para o estadual.

Natural de Xanxerê em Santa Catarina, Lorenzi deu seus primeiros passos no Toledo, time do Paraná. Somou passagens internacionais no currículo pelo Arzanese da Itália e no FC Lugano da Suíça. Suas atuações de destaque aconteceram no América Mineiro e no Sampaio Corrêa, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Após o término do nacional, o volante chamou atenção de Fernando Diniz e a diretoria do clube, já que o Audax disputou a divisão em parceria com o Oeste e monitorou alguns atletas que enfrentaram.

Antes de assinar contrato com o clube osasquense, Diego recebeu uma proposta do Marítimo de Portugal e recusou um contrato de três anos para disputar o Paulistão pelo Osasco Audax.

– A importância que o Diniz e a diretoria deu para a minha chegada por aqui, demonstrando interesse no meu trabalho, foi crucial para a minha escolha por jogar no Audax – revelou Lorenzi.

Elogiando a estrutura do clube e sua visibilidade após a boa campanha no último estadual, Lorenzi quer ajudar o clube e admite atuar em mais posições para auxiliar Diniz e o grupo na competição.

– Tenho característica de toque de bola, movimentação. No dia a dia, a gente vai pegando o estilo de jogo do Diniz. Posso ajudar de volante, na lateral ou até de zagueiro, estou disposto a ajudar o Audax coletivamente.

Lorenzi passou nos exames médicos e já trabalha com o elenco. O clube treinará em dois períodos no CT da Vila Yolanda e no dia 16 de Janeiro fará uma pré-temporada em Sorocaba. A estreia no estadual acontece no dia 5 de Fevereiro contra o São Paulo FC.