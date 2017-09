Diego Martins concorre ao Prêmio Bibi Ferreira de teatro

Ele é um ser meio imprevisível, e nem é por querer surpreender aos outros, mas pelo fato de que nem ele mesmo sabe o que vai querer ser amanhã. O morador de Osasco Diego Martins desde pequeno tinha um contato muito próximo com as artes em geral, sempre foi apaixonado especialmente pelas artes cênicas. “Meu começo se deu em casa, quando eu treinava números de teatro com minha irmã e obrigava meus pais assistirem!”

Ele chegou em Osasco em 2007, na Escola de Artes Antônio César Salvi fez um curso livre de teatro onde teve o contato com os primeiros mestres, em especial Talita Felonta, Thaís Helena e Genivaldo de Souza.

Diego Martins ficou nacionalmente conhecido ao participar do X-Factor da TV Band, programa de calouros que daria ao vencedor a possibilidade de gravar um cd. “Para mim foi uma daquelas oportunidades que quando aparecem, aparecem de surpresa e você quer agarrar com unhas e dentes, e foi assim que me senti, agarrando cada experiência lá dentro com todas as minhas forças! Foi incrível! Me trouxe muita visibilidade, portas se abriram, conheci pessoas que jamais deixarei escapar da minha vida.”

Depois que saiu da competição musical, ele integrou o elenco do musical “A Era do Rock” onde pode unir suas paixões que é a arte de perfomar, cantar e atuar. “ A Era do Rock foi um presente! Claro, passei por todas as audições como todos os outros atores, mas digo que foi um presente pois eu sempre quis fazer parte de algo assim onde eu me sentisse parte de uma família, mesmo sabendo que é um trabalho! Para todos que me perguntam eu digo que foi uma experiência que me trouxe ensinamentos e pessoas valiosíssimas para minha vida, e interpretar esse alemãozinho (Franz Klinneman) vai ficar pra sempre no meu coração, junto com todos os amigos incríveis que fiz.”

Devido ao seu trabalho no musical, o morador de Osasco foi indicado ao prêmio Bibi Ferreira de teatro como ator revelação. “Quando eu fiquei sabendo, eu senti 37 sensações ao mesmo tempo! (risos) Eu me dediquei muito na construção do Franz e tudo o que fiz, fiz com muita paixão envolvida.”

Atrás deste grande performer e ator existe uma família que sempre esteve ao lado dele. “Eu sempre me emociono quando falo deles por que eu me sinto muito abençoado e com muita sorte de fazer parte de uma família onde recebo apoio e muito amor em cima de qualquer decisão que eu tome, e qualquer escolha que eu faça eu tenho certeza que poderei contar com a minha família. Eu tenho muitos medos, mas perder este apoio e este amor é um medo que eu nunca vou precisar ter pois sei o quão recíproco é tudo isso entre nós!”