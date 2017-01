Diretor osasquense estreia peça em São Paulo

O espetáculo que tem direção do ator e diretor André Luis da Silva, “Um Homem Comum” fica em cartaz durante o mês de Janeiro, todas as quintas-feiras, 20h30 no Teatro UMC (290 lugares) na Vila Leopoldina, em São Paulo. Os ingressos custam R$ 40 inteira.

A peça “Um Homem Comum” conta a história de Fábio, um adolescente cego, que vive com sua mãe, e juntos carregam o peso de um grave acidente. Heitor, um colega de faculdade, livre de pré-conceitos traz novas possibilidades para esse mundo sem cor.

Segundo o diretor, a peça fomenta questões inerentes ao deficiente visual e às pessoas que o rodeiam, tratando disso naturalmente com delicadeza e bom humor. Mostrando o lado humano e conflitante de um jovem em plena descoberta de sua sexualidade e em busca da inclusão social.

A peça estreou na última quinta-feira, 5. O horário da bilheteria é de terça a domingo das 14h às 21h. Em dias de eventos a bilheteria permanece aberta até o início da última apresentação.

A entrada é pelo Boulevard Lateral do Frans Café e tem estacionamento no local. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2574-7749.