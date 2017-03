Do sonho ao pesadelo: Osasco Audax é rebaixado para a série A-2 do Campeonato Paulista

A noite de quarta-feira, 29, foi dramática para o futebol osasquense, tudo porque o Osasco Audax entrou em campo na última colocação do campeonato Paulista da Série A-1. O time iniciou a rodada com apenas nove pontos. O Osasco precisava vencer o Santo André no estádio do Rochdale e torcer por outros resultados.

O primeiro tempo da partida deixou o torcedor que foi ao estádio, com uma pulga atrás da orelha, será que o time osasquense iria furar a defesa andreense? O clima no Rochdale era de tensão. Muitas pessoas no estádio ficavam atentos ao jogo e ao velho e bom radinho de pilha para saber o resultado dos outros jogos. No intervalo, todos resultados eram positivos para o Audax, faltava apenas o time osasquense fazer a sua parte.

O segundo tempo começou e com ele a esperança de milhares de torcedores que foram ao estádio acompanhar a partida. Aos 25 minutos, num lance na área do Santo André, a bola bate na mão do zagueiro adversário, o juiz em cima do lance, marcou e Marcos Vinicius fez o gol da esperança. 1 a 0 Audax, a série A-2 começou a ficar longe neste momento. As contas apontavam Santo André e São Bernardo rebaixados.

O alívio durou até aos 40 minutos, quando o time do ABC empatou a partida com Henan. Faltavam mais 5 minutos e os acréscimos do juiz, mas aos 44 minutos, o vice campeão paulista de 2016, deu adeus à série A-1 do Campeonato Paulista. Henan encobriu o goleiro e deu o tiro fatal a qualquer pretensão osasquense na elite do Paulista.

A decepção era grande e poderia ser vista no rosto de todos os torcedores que foram empurrar o time.

Aos 49 minutos, o juiz apitou e deu traços finais a uma campanha que teve apenas duas vitórias em 12 jogos. Agora é juntar os cacos de uma campanha ruim e montar um time competitivo para a disputa da série D do Campeonato Brasileiro.