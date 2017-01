Dois adolescentes e uma criança invadem e depredam escola em Barueri

No início da noite de domingo, 15, a Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Barueri registrou imagens de dois adolescentes e uma criança com atos de vandalismo no interior da EMEF Júlio Gomes Camisão, localizada na rua Padre Cícero Romão Batista, bairro Parque Imperial.

Os agentes de segurança foram acionados para verificar os menores no interior do complexo educacional. “No momento em que nós chegamos, um dos adolescentes percebeu a nossa presença e se evadiu do local”, comentaram os guardas civis.