Dois assaltantes fogem, batem o carro, mas são presos pela a Polícia no Jardim Bandeirantes em Osasco

A Polícia Militar por meio do 14º Batalhão realizou no sábado, 20, às 23h44 pela Rua Primo Zacante no Jardim Bandeirantes em Osasco, a prisão de dois indivíduos por Roubo/Receptação/Corrupção de Menor/ Ato Infracional.

A prisão ocorreu quando a equipe em patrulhamento, viu um veículo Palio na Cor prata, produto de roubo ocupado com quatro indivíduos em seu interior, após perceberem a viatura da Polícia, eles fugiram, vindo o veículo a colidir ao tentar escapar da PM, evadindo a pé sentido interior da Comunidade. A PM deteve dois indivíduos.