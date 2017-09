Dois homens que eram procurados por tráfico em São Roque foram presos no Jardim Cipava em Osasco

Fonte: Jornal da Economia

A Polícia Civil de São Roque prendeu na manhã desta segunda-feira (25), na cidade de Osasco, dois homens apontados como os responsáveis pelo abastecimento de drogas nos bairros Vila Amaral, Jardim Conceição e Goianã. A prisão é fruto de um minucioso trabalho de investigação das autoridades, que após identificarem os suspeitos, se dirigiram até um endereço a Rua Cláudio Manoel da Costa, viela, Goianã, para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Vara Criminal de São Roque.

Entretanto, ao chegarem ao local, os policias encontraram a residência vazia e após realizarem umabusca pelo local, conseguiram localizar uma sacola plástica contendo 32 cápsulas plásticas com cocaína, 30 porções de maconha e 108 pedras de crack.

Em seguida as autoridades deram prosseguimento a operação, se dirigindo para Osasco onde prenderam os dois indivíduos em suas residências. A primeira prisão ocorreu no bairro no Jardim Cipava, onde o homem conhecido como “`Pirata” foi preso sem oferecer resistência, sendo que em sua casa foram encontradas 64 porções de maconha embaladas unitariamente prontas para a venda.

Em seguida os policiais se deslocaram a residência do homem identificado apenas como L.L.L, onde além de prenderem o acusado, encontraram um fundo falso no piso da residência várias sacolas plásticas que continham 946 porções de maconha pesando, 853 pedras de crack e 2.079 cápsulas plásticas contendo cocaína.

“Nas casas também foram apreendidos vários papéis referentes as anotações das vendas de drogas bem como os aparelhos celulares dos indiciados que costumavam utilizar para fazer a comunicação com outros micro traficantes”, informou a Polícia Civil. Ao todo foram apreendidos 4112 porções de drogas, somando

Os indiciados já possuem passagem por tráfico de drogas e irão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Eles serão encaminhados a Cadeia Pública de Capela do Alto.