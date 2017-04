Domingo é dia de decisão para o Grêmio Osasco na série A-3

Com chances nas duas pontas de tabela, GEO aproveita semana cheia para treinar antes de visitar Rio Branco em Americana no próximo domingo pela última rodada da Série A-3.

Brigando por dois objetivos distintos na terceira divisão estadual, o Grêmio Osasco entra em semana decisiva para o futuro do clube. De um lado, a chance de classificação para a próxima fase em caso de vitória e uma combinação de resultados, do outro, a chance de ficar entre os seis últimos colocados e ser rebaixado.

Para manter a equipe focada em fazer o seu papel dentro de campo, Maércio Zeferino aproveita a semana sem jogos para treinar sua equipe e chegar pronto para a decisão de domingo contra o Rio Branco em Americana. Após a vitória contra o Paulista de Jundiaí de virada, o elenco se reapresentou na terça-feira e com a confiança após a excelente partida, a meta é aproveitar as sessões de treinamentos que restam até a decisão.

Treinando no Estádio do Rochdale e no CT da Vila Yolanda, o Grêmio Osasco finaliza sua preparação no sábado, quando viaja após o almoço para Americana e ficará concentrado na cidade. Para a partida contra o Rio Branco no domingo, 16, às 10h, o GEO conta com o retorno do atacante Jorge Eduardo, voltando de suspensão, mas também terá dois titulares fora pelo mesmo motivo, o volante Kallyl e o atacante Dieguinho.

Confira a matemática do Grêmio Osasco para o seu futuro na Série A-3:

Para classificar: Vencer o Rio Branco e torcer para a Portuguesa Santista ou o Nacional serem derrotados, adversários que já estão no G-8. Além de contar com a derrota do São Carlos e no mínimo um empate da Matonense.

Para não ser rebaixado: Apenas vencer o Rio Branco. Em caso de empate, torcer para os tropeços de dois dos seguintes times: Atibaia, Noroeste, Marília, Comercial e São José dos Campos.

A partida entre Grêmio Osasco e Rio Branco será transmitida pela equipe de comunicação do time osasquense em parceria com a TV Federação Paulista e você pode acompanhar todos os lances ao vivo na página oficial do clube pelo Facebook.