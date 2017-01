Domingo tem Grêmio Osasco e Atibaia no Estádio do Rochdale

O Campeonato Paulista da Primeira Divisão – Série A3 será disputado por 20 clubes que vão brigar por uma das duas vagas de acesso à Série A2 de 2018.

A competição que tem seu início programado para este sábado, 28 de janeiro e término em 28 de maio será disputada em quatro fases, com as equipes jogando no mínimo dezenove (19) e no máximo vinte e cinco(25) partidas.

Na primeira fase os participantes jogarão entre si em turno único, classificando-se os oito (8) clubes com maior número de pontos ganhos para a fase quartas de final. Concluída esta primeira fase, os seis(6) clubes que tiveram o menor número de pontos ganhos serão rebaixados à Segunda Divisão de 2018.

Os dois clubes que chegarem à decisão do título, após disputarem as quartas de final e semifinal, garantem acesso à Série A2 do próximo ano.

São esses os clubes participantes do Estadual da Série A3:

Grêmio Osasco, Flamengo (Guarulhos), Inter de Limeira, Portuguesa Santista, Monte Azul, Taboão da Serra, Comercial (Ribeirão Preto), Desportiva Brasil (Porto Feliz), Noroeste (Bauru), Catanduvense, Independente (Limeira), Marília, Nacional (capital), Olímpia, Paulista (Jundiaí), Rio Branco (Americana), Matonense (Matão), São José dos Campos, Atibaia e São Carlos.

O representante osasquense no campeonato, Grêmio Osasco, faz sua estreia jogando em casa, neste domingo, 29, às 10 horas no Estádio do Rochdale e o adversário será o Atibaia.