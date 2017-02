Domingo tem show na Arena Barueri com Osasco Audax e São Paulo

Na largada do mais importante e valorizado campeonato regional do país, o Osasco Audax, vice-campeão da Série A1 de 2016, tem pela frente o São Paulo sob o comando do técnico Rogério Ceni. O jogo será disputado na cidade de Barueri

Com um elenco renovado após a grande conquista do ano passado, mas com a manutenção de peças importantes, inclusive do técnico Fernando Diniz, que chamou a atenção da mídia esportiva, com a implantação no clube do chamado futebol tiki-taka, o Osasco Audax de 2017, que no último jogo-treino foi até Campinas e venceu a Ponte Preta por 2 x 0, tem sua primeira pedreira pela frente, o São Paulo.

O tricolor também promoveu muitas mudanças, a começar na comissão técnica que agora é liderada pelo ídolo do clube, Rogério Ceni, que diante do Audax faz sua estreia numa competição oficial. Por tudo isso, tanto o Osasco Audax como o São Paulo, com suas novas formações, vão tentar surpreender seus torcedores com um futebol envolvente e convincente.

Nesta primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1 o mando de campo do Osasco Audax foi transferido para a vizinha Barueri e a partida está programada para ser realizada na Arena Barueri, neste domingo, 5, às 17 horas.

Audax na Copa do Brasil

A Copa do Brasil vai começar na próxima quarta-feira, 8 de fevereiro e terminará em 12 de outubro, terá oito fases, envolvendo inicialmente oitenta (80) clubes e nas oitavas de final, ou seja na quinta fase, mais onze (11) clubes que são os participantes da Copa Libertadores, assim como os campeões da Série B, da Copa Nordeste e da Copa Verde de 2016. As duas primeiras fases serão em jogos únicos e eliminatórios.

A participação do Osasco Audax na Copa do Brasil deste ano foi garantida com a conquista do vice-campeonato paulista da Série A1 do ano passado

Valendo classificação à segunda fase, somente a vitória interessa ao time de Osasco sobre o adversário desta quarta-feira, 8, às 20h30, no Estádio do Rochdale, o América de Natal.