Dr. Denir do Nascimento o diretor geral do Cruzeiro do Sul

Um dos mais tradicionais hospitais da região que no ano que vem, completará 50 anos em osasco, tem em sua presidência administradores que estão desde a inauguração, um deles é o diretor geral

Robson Donizete

O Hospital Cruzeiro do Sul foi fundado em 1965, a primeira unidade foi na rua Acará, nº 189 (atual Elói Cândido Lopes). Em 1969, o grupo arrendou a maternidade do Dr. Cury que fica na rua Pedro Fioretti, onde ficaram até 1988.

Em 1970, o doutor Denir do Nascimento, foi convidado para trabalhar no local e de lá para cá não saiu mais, atualmente ele é diretor geral do Hospital. Sua especialidade é a pediatria, mas, foi um dos responsáveis pelo crescimento do grupo na região. Se juntam a ele os médicos Rubens Côrrea da Costa Filho, Akeshi Taíra, Ronaldo Jorge Azze e Roberto Cavaliere que até hoje estão administrando o grupo.

Na época da fundação do pronto socorro infantil, eram de três a cinco atendimentos diários,em pouco tempo, mais precisamente seis meses, esse número pulou para 150 atendimentos diários. Segundo Denir, na década de 70 o principal problema enfrentado pelo sistema de saúde infantil era envolvendo desnutrição e doenças nas quais não se usava vacina como sarampo e coqueluche.

O atual hospital Cruzeiro do Sul que fica na avenida dos Autonomistas, começou a ser construído em 1973. No dia 25 de fevereiro de 1975, foi inaugurado. No começo faziam 180 consultas por dia entre crianças e adultos, atualmente eles já chegaram a fazer 1 mil consultas por dia. O grupo conta com 848 funcionários e 140 médicos que fazem o atendimento de 42 mil consultas por mês. Além de Osasco, há um hospital em Itapevi, além de ambulatórios em Osasco, Itapevi, Alphaville e Carapicuíba.

Qual a especialidade do hospital que é referência na região?

A nossa neurocirurgia é muito boa. Estamos com uma equipe invejável. A nossa UTI Adulta também é muito boa. A infantil é sem comentários, ela é a melhor e faz muito sucesso.

Qual foi o ano que o hospital deixou de ser um pequeno grupo e se transformou no que é hoje?

O grande boom do Cruzeiro do Sul foi em 1988 quando cortamos o convênio com o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), que hoje equivale ao Sistema Único de Saúde (SUS). Depois disso incrementamos o nosso plano de saúde, na época tínhamos 15 mil associados e depois disso subiu para 72 mil. Hoje são 65 mil associados, pois fizemos uma seleção para melhorar o atendimento.

O hospital opera com a capacidade total?

O nosso índice de ocupação é de 82% a 88%. Nós sempre trabalhamos com uma margem de segurança, pois se acontecer uma catástrofe como a do Osasco Plaza Shopping, nós possamos prestar um bom atendimento.

Qual é o perfil do associado do plano de saúde do Cruzeiro do Sul?

São pessoas que vem do Sistema Único de Saúde (SUS), ou de outros planos. São moradores de Osasco, Carapicuíba e Itapevi. Temos a parte corporativa com 22 mil associados. Na maioria são clientes antigos que estão há muitas décadas com o nosso hospital.

Falando nessa catástrofe, esse foi o principal desafio do hospital em Osasco?

Sim, no dia da tragédia, do meio dia as onze da noite, nós atendemos 240 pessoas no nosso hospital, eu fechei todos os ambulatórios e chamei todos os médicos para cá. Chegavam pessoas a todo minuto. E nós não ganhamos nada, o atendimento foi gratuito, o shopping não quis pagar, nós entramos com uma ação. Naquela época, a despesa foi de R$ 400 mil reais.

E como é a relação da concorrência do seu hospital com os demais?

Nós sempre vivemos harmonicamente com nossos concorrentes.

Qual a opinião do senhor sobre o sistema de saúde municipal?

Eu acho que Osasco dá uma boa assistência aos seus moradores, o Hospital Antônio Giglio tem uma boa estrutura, a UTI infantil e a ortopedia são muito boas. A maternidade Amador Aguiar não tem igual. O investimento nesta área vem desde outras administrações.

Além de ser diretor do hospital, o senhor preside o Sindicato dos Hospitais, Clínicas,Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas de Osasco e Região (Sindihclor)?

Nós fundamos em 2002, o Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região (Sueessor) e logo depois o Sindihclor hoje temos associados em Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, a grande conquista do sindicato foi melhorar o relacionamento com os funcionários, ficaram mais protegidos.

Como o senhor planeja o Cruzeiro do Sul em 2014?

Eu vejo esse ano com muita preocupação pois a Agência Nacional de Saúde (ANS) aumentou 87 procedimentos (Os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos terão direito a mais 87 procedimentos, incluindo 37 medicamentos orais para o tratamento domiciliar de diferentes tipos de câncer e 50 novos exames, consultas e cirurgias. A medida é resultado de consulta pública realizada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e beneficia 42,5 milhões de consumidores com planos de saúde de assistência médica e outros 18,7 milhões consumidores com planos exclusivamente odontológicos). E nós não podemos aumentar nada no plano de saúde. Isso é um absurdo e essa conta não fecha. É muito difícil ser empresário do ramo da saúde no Brasil. Mas nós temos ideias para melhorar o hopistal, mas no momento só está no papel, queremos abrir um centro de oncologia. Vamos colocar mais um elevador no hospital. Queremos aumentar nossa abrangência de segurados no nosso plano de saúde.