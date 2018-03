Drama da Paixão na região

SANTANA DE PARNAÍBA

Nos dias 29, 30 e 31 de Março, haverá a apresentação da 23ª edição do espetáculo “Drama da Paixão”. Neste ano a primeira parte do espetáculo falará sobre a perseverança de Jó, que mesmo em meio às tribulações, permaneceu com sua fé e no fim foi recompensado. E a segunda parte discorre a história de Jesus Cristo, filho de Deus, que veio a Terra salvar a humanidade. Escrita e dirigida por Edimilson Andrade, que também atua na história, a encenação conta com aproximadamente quatrocentas pessoas, entre atores e figurantes voluntários (moradores do município). Além da participação de oitenta homens da cavalaria do 20° Grupamento de Artilharia Leve do Exército Brasileiro e alunos do coral e ballet do CCAM – Centro Cultural Artístico Municipal de Santana de Parnaíba. As representações acontecem às 20h30, na Barragem Edgard Souza, localizada no Km 40 da Estrada dos Romeiros. Gratuito.

OSASCO

Em ocasião dos festejos da Semana Santa, Osasco traz a peça “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa”, encenada pelo Grupo de Cultura Popular Lira dos Autos. Inspirado nas tradições que narram à trajetória de Jesus desde seu batismo até a ressurreição, este espetáculo é reproduzido de forma distinta, com base no teatro de rua, e com resgate de cantos e danças populares como Maculelê, Boi, Ciranda, Festas do Divino e elementos circenses. Outro diferencial desta montagem é o fato do público se mover conforme as cenas, colocando em diversos momentos o expectador como parte da história. As encenações ocorrem nos dias 29 e 30 de Março, às 20h, na Escola de Artes César Antônio Salvi, localizada na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo n° 360, Centro de Osasco. Gratuito.

BARUERI

Encenado há mais de vinte e seis anos na cidade de Barueri, a representação ganha novo espaço este ano, e será apresentado no Parque Municipal Dom José. Local mais amplo que possibilitará a construção de cenários maiores e instalação coberta para o público, com cerca de mil e seiscentos lugares. Com direção geral de Dimas Campos, o elenco conta com cerca de duzentos artistas, que mantém a essência de estarem próximos aos espectadores, promovendo grande interação durante o espetáculo, com cenas musicais, danças e música ao vivo. As apresentações ocorrem nos dias 30 de Março às 20h, 31 de Março às 16h e 1° de Abril às 19h, no Parque Municipal Dom José, localizado na Rua Ângela Mirella n° 500, Vila Porto – Barueri. Gratuito.