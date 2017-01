Duas mil pessoas acompanham posse de Rubens Furlan

Em discurso emocionado, Furlan toma posse e promete saúde de primeiro mundo para os pobres

Com o plenário, galeria e saguão da Câmara dos Vereadores de Barueri lotados, aconteceu na tarde do domingo, 1º de janeiro, a cerimônia de posse do prefeito Rubens Furlan (PSDB), do vice-prefeito Roberto Piteri (PPS) e dos 21 vereadores que se elegeram nas eleições de 2 de outubro do ano passado.

Muito emocionado e acompanhado do netinho Dante, o prefeito Rubens Furlan prometeu fazer deste seu quinto mandato o melhor de toda a sua vida e deixou muito claro que uma das prioridades de sua administração será o setor da Saúde: “Vamos trabalhar para oferecer medicina de rico para o povo pobre”, anunciou Furlan. O prefeito empossado falou ainda de projetos importantes como a construção de um ‘Centro de Diagnósticos’ no local onde hoje funciona o prédio da antiga PUC e anunciou atendimentos especiais para as mulheres de Barueri: “Dentro da secretaria da Mulher, implantaremos um setor onde o público feminino da cidade poderá fazer importantes exames preventivos como mamografia e Papanicolau, entre outros.”

Furlan disse que os moradores de todos os bairros da cidade já começarão a perceber as mudanças rapidamente: “Nesta segunda-feira, dia 2, as equipes da Secretaria de Serviços Municipais começarão a efetuar um grande mutirão de limpeza. Percorrerão os quatro cantos da cidade, que ficará limpa e bonita.”

Furlan declarou também que está entusiasmado e salientou que a com a ajuda de Deus, dos vereadores e da população de Barueri fará com que a cidade volte a ser uma das grandes referências do Estado.

Quem também discursou para um público de quase 2 mil pessoas, foi o vice-prefeito José Roberto Piteri. Para ele, a grande dádiva do homem público é honrar o povo: “O dia em que o homem público não estiver em sintonia com o seu povo, este homem não poderá nem ficar no meio dele. Essa sintonia tem que estar sempre à flor da pele”, afirmou.

O vereador Jânio Gonçalves comandou a diplomação por ter recebido o maior número de votos entre os vereadores eleitos: “Gostaria de agradecer ao Furlan por trazer de volta secretários que sabem fazer a diferença. Falo em nome dos meus colegas vereadores.”

A deputada federal Bruna Furlan falou do seu sentimento sobre o quinto mandato de Rubens Furlan: “Estou muito animada e tenho certeza que o nosso povo pode esperar muito do prefeito. Ele foi eleito com mais de 84% dos votos e vai honrar cada um deles. O Furlan tem experiência e a competência necessária para retomar o crescimento da nossa cidade.”

O povo vibrou quando a primeira-dama, Sônia Furlan, comentou como serão os primeiros momentos à frente do Fundo Social de Solidariedade: “Vamos estabilizar todas as nossas contas e fazer um grande governo pelo social, principalmente, por aquelas pessoas mais necessitadas. No primeiro momento vamos dar assistência rápida, em razão da situação econômica do nosso país. Depois vamos retomar os cursos de capacitação. Vamos envolver todas as secretarias,” afirmou.

Entre a população que lotou o plenário da Câmara, dois depoimentos chamaram a atenção.

Para Maria Lúcia da Silva, moradora da Vila Engenho Novo, “a cidade é rica e próspera por causa do Furlan. Minha família vive no Engenho Novo há 60 anos e sentiu na pele o seu crescimento. O bairro não tinha nada. Ele pisou no barro junto com o povo. Furlan sente a cidade e com certeza realizará mais uma gestão de sucesso.”

Já para a aposentada Alice Cruz Siqueira, moradora do Jardim Silveira que vive na cidade desde 1963, “Furlan cuida das pessoas com muito amor. Sempre ouviu a população e deu toda a assistência. Ele dá oportunidade para quem precisa. Estou muito feliz e com a expectativa que dias melhores virão.”