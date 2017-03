Duas mulheres são assassinadas pelos maridos em Barueri

Crimes ocorreram em situações distintas durante a madrugada de terça-feira; em um dos casos, guarda civil matou a mulher e se matou em seguida.

Segundo informações da Polícia Civil, o primeiro caso ocorreu por volta das 3h desta terça-feira, quando um guarda civil matou a própria mulher a tiros durante uma discussão na casa do casal, localizada na rua Santa Cruz do Araré, no Jardim Califórnia.