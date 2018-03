Duílio Alves, fala sobre o caso Zeca

Corinthians e Santos neste momento duelam fora de campo. Tudo por conta da possível transferência do lateral esquerdo Zeca, para a equipe de Parque São Jorge. Zeca inclusive fez exames médicos na manhã da última terça-feira, 13 em São Paulo.

O contrato oferecido pelo Corinthians pode chegar até cinco anos. O imbróglio jurídico com o Santos deve render muitos capítulos.

Após longa análise do departamento jurídico, o Corinthians se cercou de garantias para fechar com o reforço. O Santos, pego de surpresa, diz que pretende cobrar multa rescisória de R$ 50 milhões, caso recupere o vínculo com Zeca. Em entrevista coletiva concedida nesta semana, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians manteve a expectativa de contar com o atleta.

Quais as chances de Zeca vestir a camisa do Corinthians?

Nosso jurídico está analisando a decisão que foi dada a favor do atleta. O risco é muito pequeno, mas o Corinthians não teria nenhum risco. Caso o atleta perca na Justiça, seria responsabilidade integral dele e de seu empresário. O Corinthians não teria risco.

Os empresários de Zeca recuaram quanto ao possível pagamento da multa de R$ 50 milhões ao Santos, em caso de uma derrota judicial, isso pode travar a negociação?

Não tivemos negativa dos empresários, senão o discurso seria outro. Como disse, não vamos correr riscos, é nossa posição final. Por existir ainda modelos de negócios, ainda existe chance de dar certo. Mas como já coloquei, muito cuidado para não gerar expectativa da torcida. Independentemente dos agentes, do pagamento, o Corinthians só vai fazer tendo total segurança de que não terá nenhum risco.

O contrato pode ser assinado nesta semana?

Ainda há possibilidade. O departamento jurídico vem trabalhando e vamos vendo algumas formas de contrato que possam assegurar que não corremos riscos. Não mudou nada. Continuamos estudando com o jurídico, reuniões com o empresário, com o próprio jogador, para que a gente faça algo seguro, que não traga prejuízos ao clube.

As brincadeiras feitas pelo twitter do Corinthians foram feitas de maneira correta?

Não sei se foi precipitado, só deu a entender que já estava fechado, encaminhado. Vi hoje de manhã, até brinquei que se ele não subisse a serra, não dava pra ter negociação.