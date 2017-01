Duo Proiete: Álvaro e Ricardo, a música em dose dupla

Os gêmeos idênticos, Álvaro Proiete Júnior e Ricardo Proiete Neto, 23 anos, estão ligados também através da música, A dobradinha musical dos osasquenses é uma marca registrada da dupla.

Álvaro Proiete Júnior e Ricardo Proiete Neto, 23 anos, gêmeos e músicos, moradores da cidade de Osasco, estão ligados também através da música. A parceria musical dos irmãos é uma marca da dupla. Quando estão juntos, uma forma de diferenciá-los, é saber que o Álvaro é o que toca o do violão. “É preciso especificar pois é a maneira que muitos amigos utilizam para nos diferenciar. Eu toco um pouco de violino também, mas só consigo minha expressão artística na sua forma mais plena, ao violão”.

O outro é o Ricardo, que toca violino. Junto os irmãos buscam o espírito lírico em suas execuções musicais. “Em nossas atividades, estão presentes a música erudita e também a composição para cinema.”

Álvaro e Ricardo são também professores de música e tocam em cerimoniais diversos e são convidados principalmente para tocar em casamentos. “A música para nós é um meio de expressarmos aquilo que de outra maneira não seria possível”

A música surgiu na vida dos garotos logo na primeira infância. Os discos de vinil que os pais ouviam, marcaram a identidade musical dos irmão. “Hoje tenho perfeita consciência disso, meus pais tinham o hábito de embalar nosso sono ao som da antiga rádio Scala FM, muito focada na música instrumental”. – Relembra Álvaro.

A igreja Congregação Cristã no Brasil, segundo os irmãos, foi outra instituição que proporcionou o primeiro contato com instrumentos da música clássica, “Foi onde tivemos nossa iniciação musical, e por isso, nós dois tocamos violino. O hinário da igreja é riquíssimo e certamente moldou nossa percepção”.

Já Álvaro, além do violino, também aprendeu o violão. “O violão surgiu na minha vida através do meu tio na cidade de Marília, na qual moramos apenas por um ano quando tínhamos doze anos. Penso que se não fosse o bom ânimo do meu tio em ter se dedicado em me ensinar os primeiros acordes, esse trajeto infinito que percorro com o instrumento.”.

Ricardo, iniciou na mesma época ao estudo de violino na congregação e já naquele mesmo ano, os irmãos levavam os instrumentos para a escola. “Foi lá que fiz minha primeira audição na companhia do meu pai tocando ‘Meu pranto a deslizar’, versão feita da música ‘As tears go by’, dos Rolling Stones pelo Ronnie Von, música marcante na nossa vida justamente porque foi a primeira que toquei dedilhando no violão, esse encanto pelo violão dedilhado foi o prenúncio da minha vocação pelo violão clássico ”.

Sobre a parceria musical feita entre eles, Álvaro lembra que não apenas pela solidez da formação, mas afirma que tocar com Ricardo é muito confortável. “Somos dois artistas providos das mesmas raízes, das mesmas inspirações, portanto nos entendemos muito bem”.

Apesar da parceria, o Ricardo, como violinista, teve a oportunidade de tocar na Orquestra jovem do Estado de São Paulo e de viajar em turnês pela Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos.

Uma lembrança marcante dos músicos foi o primeiro encontro com a Marili, na época, coordenava as atividades culturias na Biblioteca Monteiro Lobato. “Queríamos uma sala para ensaiar e ela perguntou nossos nomes, respondemos: – Álvaro e Ricardo. E ela já dando risadas perguntou: – E cadê o Fernando?! Nós rimos também sem saber o porquê! Depois é que iniciados na poesia em versos por essa pessoa amabilíssima, fomos conhecer Fernando Pessoa e seus heterônimos”.

Os rapazes lembram também que são sobrinhos do José Provetti ‘Gato’, guitarrista na época da jovem guarda e músico da banda do Roberto Carlos. Um dos sonhos dos meninos é fazer um belo solo num concerto para instrumento individual e orquestra.

Os músicos podem ser encontrado no Youtube pela busca em: “Duo Proiete”. Contatos para apresentações e eventos podem ser feitos através do telefone: 9 7517 2416