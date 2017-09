Dupla assalta salão de cabeleireiro no Jardim Veloso, mas é presa ao fugir

A Policia Militar prendeu, na noite de sábado (9), dois homens de 22 e 23 anos por roubo em um salão de cabeleireiro, na Rua Vera Lucia no Veloso, em Osasco. Na ação, um celular avaliado em R$ 1 mil foi recuperado.

Militares do 14° Batalhão Metropolitano estavam em patrulhamento pelo bairro Veloso quando viram um homem sair correndo do salão. Ao ver os policiais, ele entrou em um Fiat Uno, e fugiu comum comparsa, que estava esperando no veículo.

Os PMs acompanharam o veículo, alcançaram e detiveram a dupla. O celular foi recuperado e devolvido à vítima, que reconheceu um dos assaltantes. O veículo foi apreendido e o caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.