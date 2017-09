Dupla é detida pela Polícia enquanto empurrava carro roubado em Osasco

A Polícia Militar flagrou, na noite de segunda-feira (25), dois jovens empurrando um carro que haviam roubado no dia anterior (24), em Osasco. A dupla – um rapaz de 18 anos e um adolescente de 17 – acabou detida.

Uma equipe da 2ª Companhia do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi avisada sobre suspeitos em um Vectra Elegance, preto, e seguiu até o local indicado, na Rua Arnô Barreto de Magalhães, bairro Munhoz Júnior.

No endereço, os PMs flagraram dois suspeitos e mais um estudante, de 15 anos, empurrando o automóvel. Um deles fugiu com a chegada dos policiais.

O rapaz, de 18 anos, que foi preso, estava na condução do veículo e escondia uma arma de brinquedo na cintura.

A dupla detida assumiu o roubo do carro e foi identificada pela vítima – um eletricista de 40 anos – como os assaltantes. O estudante, que não foi reconhecido, disse que estava apenas ajudando a empurrar o veículo.

O Vectra foi devolvido ao dono. O simulacro de arma foi apreendido e será enviado a perícia do Instituto de Criminalística (IC).

O homem e o adolescente ficaram presos, já o estudante foi liberado.

A equipe registrou a ocorrência, no 10º Distrito Policial de Osasco, como localização/apreensão e entrega de veículo, apreensão de adolescente e corrupção de menor de 18 anos.

O roubo

O eletricista contou que foi abordado por três assaltantes quando estacionava o carro na Avenida São José, no bairro Ayrosa, em Osasco. O crime aconteceu por volta das 19h30 de domingo (24).

O trio, que chegou a pé, ameaçou a vítima com a arma falsa e fugiu com o veículo. O celular do eletricista também foi levado pelos assaltantes.