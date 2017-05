Dupla esconde objetos furtados em terreno, mas GCM de Barueri descobre e prende os dois

A Guarda Civil Municipal de Barueri deteve dois indivíduos em flagrante na estrada Velha de Itapevi, bairro Vale do Sol, na madrugada de domingo, 14.

Durante o patrulhamento os agentes de segurança receberam uma denúncia de que um comércio nas proximidades estava sendo furtado. “No local deparamos com uma porta do estabelecimento aberta e em vistoria nos arredores localizamos vários objetos e alguns suspeitos em um terreno baldio, atrás do comércio”, comentaram os seguranças.

D.H.S.L., 22 anos de idade e R.B.S., 31 anos de idade foram revistados e nada de ilícito foi encontrado, somente vários objetos dentre eles, cafeteira, computador, forno de micro-ondas, impressora, panela elétrica, ventilador, entre outros, estavam escondidos no terreno.

Quando foram questionados, os suspeitos negaram a prática do crime. Porém em contato com o proprietário do comércio, foram verificadas as imagens do sistema de filmagens do local e foi constatada a presença dos dois meliantes nas imagens do furto.

Dados, partes e objetos foram conduzidos até o distrito policial da cidade e após o registro do caso, os objetos avaliados em cerca de R$ 3.200,00 reais foram entregues ao dono do estabelecimento comercial e os ladrões permaneceram à disposição da Justiça.