Dupla passava notas falsas em comércio do Bela Vista em Osasco

Na quinta-feira, 30, a equipe ROMO (rondas com motocicletas ) da GCM de Osasco ao realizar patrulhamento pela Av. Antônio Carlos Costa no bairro Bela Vista em Osasco, foram acionados por uma comerciante, pois em seu estabelecimento havia uma dupla tentando passar uma nota de R$ 50,00 falsa.

De acordo com a vítima os indivíduos comparecerem em seu comércio um dia antes e pagaram a conta com uma nota falsa, e no dia seguinte retornaram tentando praticar o mesmo crime, porém a vitima detectou a fraude e acionou os agentes da Guarda Civil.

Após averiguação notou-se que as duas notas possuíam o mesmo número de série.

Em virtude de um dos indivíduos ser menor de idade o responsável foi acionado e todos foram conduzidos ao Distrito policial, onde o delegado elaborou Boletim de ocorrência de Estelionato art. 171, ato infracional e corrupção de menores com base na Lei 8069/90 .ECA