Dupla rouba Kombi da Avon em Osasco

A Polícia Militar , por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar realizou nesta quinta, 18, às 13h48 na Rua Antônio Russo no Jardim Roberto em Osasco, a prisão de um indivíduo por Receptação de Veículo.

A prisão ocorreu quando a equipe em patrulhamento, deparou com uma VW/Kombi com dois indivíduos em seu interior, minutos antes a Kombi tinha sido roubada, com carga da Empresa Avon. Ao tentar efetuar a abordagem um dos indivíduos evadiu para o interior da comunidade e o outro foi detido no veículo e verificado que a carga não se encontrava mais no interior da Kombi.

O proprietário reconheceu os indivíduos como autores do roubo, expedindo a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC em flagrante por Roubo, permanecendo o indiciado à disposição da justiça.