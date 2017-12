Dupla rouba moto, luta com a vítima e se dá mal no Jardim Padroeira em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou nesta quinta, 28, às 15h23min pela Rua Dona Maria Emília Neves Ferro Silva no Jardim Padroeira em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo.

Em atendimento de ocorrência de roubo a motocicleta, a equipe de policiais após contato com a vítima, a qual informou ter sido rendida por dois indivíduos, estando um deles armado e acabaram roubando sua motocicleta, porém quando tentaram fugir com o veículo, este acabou parando de funcionar alguns metros à frente, a vítima foi na direção dos indivíduos e percebeu que a arma era de brinquedo (simulacro), onde acabou entrando em luta corporal com os dois meliantes e conseguindo imobilizar um deles, momento em que a guarnição de policiais chegou e efetuou a prisão deste, porém o segundo indivíduo conseguiu se evadir do local, permanecendo apenas detido o seu parceiro de crime.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram ao indivíduo sobre seus direitos constitucionais, conduzindo-o ao 8º Distrito Policial, onde à autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC de flagrante por Roubo Consumado, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça. O simulacro de arma de fogo permaneceu apreendido.