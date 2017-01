Dupla vende drogas e esconde dinheiro na cueca em Barueri

Um indivíduo foi detido em flagrante e um adolescente foi apreendido pela Guarda Civil Municipal de Barueri na rua Gonçalves Dias, bairro jardim Tupã, no final da tarde de terça-feira, 24.

A guarnição estava em patrulhamento pela via, momento em que avistou dois indivíduos em frente uma residência em atitudes suspeitas. “O jovem ao avistar a viatura tentou empreender fuga, mas estávamos bem próximos e efetuamos a abordagem”, salientou os agentes de segurança.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com A.A.G.P., 23 anos de idade, um saco plástico contendo a quantia de R$ 710,00, 7 pedras de crack, 3 trouxinhas com maconha e 2 invólucros com cocaína.



Com B.F.S., 15 anos de idade, foi localizado um 1 maço de cigarro, 1 invólucro com cocaína, a quantia de R$ 190,00 e R$ 2,00 dentro da cueca do mesmo. O jovem relata que por várias semanas vem comercializando drogas naquele local.

A ocorrência apresentada na Delegacia do município, após o registro do caso, o Delegado de plantão determinou a prisão do indivíduo, o adolescente infrator foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude e o entorpecente apreendido.