Edson Lima, três décadas de dedicação à música

justo e inquieto o músico, baterista e produtor, Edson Lima é de Osasco e aos 47 anos de idade, comemora três décadas de dedicação à música.

Edson Santos de Lima, ou simplesmente Edson Lima, como prefere ser chamado, nasceu na cidade de Osasco, onde mora até hoje. Prático em suas ações, justo em suas decisões, o produtor cultural é inquieto quando a questão é a música, em particular o Rock n’ Roll e desenvolve projetos musicais que beneficiam diversas bandas. Lima se divide entre tocar bateria, produzir eventos e a realização de um programa musical.

Edson começou seu contato com a música em sua casa, apesar de não ter ninguém na família com uma formação musical específica, o despertar foi a partir das ações e dos gostos de seus pais. “Meu pai um ‘alagoano porreta’ e minha mãe uma ‘baiana das mais animadas’ trouxeram quando vieram morar em São Paulo na bagagem, um acordeon, muitos vinis era muita coisa diversificada que eles ouviam sem parar e realmente, dentro do que eles gostavam era o que tinha de bom na época”

O ambiente altamente alegre na casa do menino, fez com ele ficasse mais atento as questões da música. “Comecei a prestar atenção em que minhas irmãs e irmãos mais velhos ouviam e passei a conhecer o que de melhor rolava nos festivais. Foi quando descobri que na música poderia haver tantos estilos diferentes, isso era engraçado pois ainda morávamos todos juntos e só havia uma vitrola em casa, o xodó de meu pai , agora o meu gosto pelo Rock n Roll, foi uma conquista da minha rebeldia oitentista mesmo, afinal sou cria do boom do Rock Nacional”

Edson tem um olhar particular sobre o que é a música. “Música é a forma mais poética e ao mesmo tempo agressiva, sem perder a ternura de se expressar e principalmente protestar e contestar em ritmos diversos em diferentes formas e contextos”.

Em Osasco, Edson criou o Festival Circuito Rock In Resgate em 2010.

O músico idealizou ainda o Prêmio Melhores do Ano em 2015, uma premiação feita através de votação pública on-line que escolhe por categorias os melhores profissionais do meio musical a cada ano. “Foi a forma encontrada por mim, de protestar contra aquela gestão cultural onde diante de tantas ideias, propostas e projetos apresentadas, objetivava outros negócios e não uma valorização da memória cultural, dos músicos, artistas e profissionais na cidade”.

Lima fez ainda, dentro da Primeira Semana do Rock Osasco, o programa Circuito Rock, que entrevista e cobre os bastidores dos shows na cidade. “Tenho certeza que dar ideias, esta é minha principal atividade hoje. Vivo tendo e propondo e na grande maioria das vezes, sem o apoio devido realizando por meios próprios, soluções de inclusão, e reconhecimento através da arte musical, inventando projetos que possam de alguma maneira ajudar a proporcionar espaço e valorização através desse nicho artístico que escolhi trilhar”.

Mesmo tendo cursado bateria no Conservatório Sentinella e na antiga Universidade Livre de Música – ULM, o artista considera que sua principal formação é resultado das inúmeras bandas que ele participou ao longo de sua carreira. “Seja tocando efetivamente ou apenas sendo testemunha ocular e opinativa da história, o que é um motivo de muito orgulho para mim. Não citarei nenhuma banda, por que com toda certeza vou esquecer muitas, e vão me cobrar depois” (risos).

Dos momentos marcantes, Edson lembra dos shows que fazia no final da década de 80, mais precisamente entre 87 e 90. “Minha banda, na época Calipas Band animava quase todas festinhas concorridas e bares da cidade”.

A nova banda que Edson Lima participa se prepara para lançar seu primeiro demo e o músico anuncia: “Aguardem será um grande trabalho”.

Para quem deseja se tornar um músico, o produtor deixa a seguinte mensagem: “Divirtam-se, mas preparem-se para quando aparecer a grande oportunidade. Ela sempre vem e nem sempre, quase nunca, você está preparado para o que ela pode acarretar. Esse é o momento de dividir o cara que toca junto como um músico, do artista profissional”.