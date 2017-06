Educadores de Osasco participam de campeonatos internacionais de Judô

Educar pelo exemplo é um modo infalível de se obter sucesso na formação das crianças. Em Osasco, os bons exemplos começam desde cedo, nas escolas municipais. Este é o caso, por exemplo, dos educadores de judô Adriano Lima Silva, Severina Marta Ferreira dos Santos e Shanon Aihar Nogueira, que atuam como mediadores no programa Eu Tenho Futuro – Mais tempo na Escola. Os três vão participar de campeonatos internacionais de judô este ano e seus alunos estão encantados com o sucesso deles.

“As crianças ficam fascinadas quando digo que eu vou lutar na China, no Campeonato Mundial; e em Porto Rico, no Campeonato Pan-americano. Sempre digo que essa conquista só foi possível graças a muita dedicação ao esporte e disciplina”, comenta Severina.

“Os alunos nos veem como referência tanto do ponto de vista do atleta quanto como referência pessoal. Por isso, sempre tento mostrar a eles que devem sonhar sim, e que para conquistar seus objetivos precisam ser dedicados e ter disciplina, respeito, entre outros valores que eu prezo em meu cotidiano e transmito para eles através do judô”, diz Shanon, que irá participar do Mundial de Judô na Itália, junto com o colega e também mediador da Planneta, Adriano Lima Silva.

Este ano 32 escolas municipais de Ensino Fundamental de Osasco contam uma equipe de 17 atletas que representam o país em diversas competições nacionais e internacionais. Nas oficinas educativas oferecidas pela Planneta, em parceria com a Secretaria de Educação, 3300 crianças aprendem judô nas mesmas escolas onde estudam, no contraturno das aulas regulares.

Além das técnicas de artes marciais, os alunos desenvolvem habilidades socioemocionais – como disciplina e espírito de equipe e capacidade motora. Neste contexto, o Sensei (palavra japonesa usada como um título honroso que designa respeito a um professor ou a um mestre) ensina ainda aos alunos a importância de respeitar os próprios limites e saber lidar com as derrotas.

No programa Eu Tenho Futuro – Mais tempo na Escola os alunos podem aproveitar também oficinas de jogos de tabuleiro, futsal, jogos cooperativos, capoeira, jogos de raciocínio lógico, jogos de linguagem, inglês, interação digital, teatro, dança e música.