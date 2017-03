Educar é pior que controlar

Se tratando de maternidade, já sabemos que tem alguns dias que são mais difíceis que outros. Alguns dias são tranquilos, mas em compensação… Tem umas fases que deixam a gente louca.

Depois dos dois anos, os bebês já não querem ser tratados como bebês porque já se acham bem grandes. Por outro lado, eles ainda não tem a maturidade de entender o motivo pelo qual nós não deixamos eles fazerem alguma coisa. E é aí que começa 90% do stress.

Eles estão descobrindo o mundo e tentam dar as cartas do jogo o tempo todo mas enquanto isso tem uma mãe enlouquecendo em algum lugar. Eu estou nessa fase, completamente surtada.

Sim, meu filho dá uns chiliques que nunca imaginei e pelos motivos mais banais possíveis. E não, tem horas que não dá para controlar! E, me desculpe sociedade, mas eu preciso educar essa criança para que ela se torne um adulto decente.

Semana passada, enquanto eu fazia as compras no mercado, o Matheus cismou de começar a tirar as laranjas das gôndolas e as jogava no chão. Quando briguei com ele, não deu outra, se jogou no chão e começou a chorar como se não houvesse amanhã. Em dois segundos viramos o centro das atenções do mercado.

Entre os vários olhares que recebi por causa daquele circo que foi armado, eu diria que a maioria esmagadora era de reprovação por eu não conseguir controlar a birra do meu filho e alguns poucos, bem poucos mesmo, vindo de outros pais e mães era aquele olhar de solidariedade de quem conhece essa nossa luta diária.

A minha vontade era abrir um buraco no chão, me enfiar lá e nunca mais sair de tanta vergonha, mas no meu papel de mãe, eu tive que enfrentar a situação e me manter firme na bronca que eu tinha dado.

Eu posso não conseguir controlar meu filho (que ainda tem apenas 2 anos) o tempo todo mas eu realmente estou lutando com todas as minhas forças para conseguir educá-lo. Era muito mais fácil deixá-lo brincar o quanto quisesse com as laranjas e me livrar de tantos olhares, afinal de contas, eu nem ia comprar fruta aquele dia mesmo. Ele não teria dado chilique, eu não seria taxada de uma péssima mãe, mas, em compensação, uma criança ia ter dificuldades para entender que ela precisa de limites.

Não foi a primeira e sei que nem será a última vez que eu irei passar por isso. Situações como essa acontecem todos os dias, em milhares de famílias e, ao contrário do que aqueles olhares de reprovação podem achar, educar é muito mais trabalhoso do que controlar. Mas apesar disso, eu irei continuar educando.