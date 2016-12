Ele (a) me traiu, e agora?

Quando o assunto é traição, é comum que se discuta se o relacionamento deve

continuar depois disso. Para muitos casais esse é um acontecimento marcante, dolorido e decisivo, por isso, é recomendado que exista mais reflexão sobre este acontecimento, do que apenas decidir seguir ou não com o relacionamento.

Um dos grandes desafios quando se passa por esta situação, é lidar com a

opinião de quem convive com o casal. Se as pessoas próximas ficam sabendo

da situação, ou de parte dela, é natural que tenham opiniões sobre como se deve

conduzir as coisas. Conselhos podem ser bem-vindos quando são feitos de

forma cuidadosa, porém a decisão é somente do casal.

Vale nesta hora, principalmente em relacionamentos novos, o casal questionar se algumas coisas estavam claras, pois o que pode ser óbvio para um, nem sempre é para o outro.

O que é traição para um, também é para o outro? Dificilmente alguém não

entende o ato físico como traição, mas existem outras possibilidades. Uma

conversa pela internet com um desconhecido, é traição? Consumir pornografia é traição? Olhar para outra pessoa na rua, é traição? Isso depende muito do entendimento de cada um e por isso varia em cada relação o que é considerado traição. Quando os acordos não estão claros entre o casal, um pode sentir-se traído, sem que o outro tenha tido a intenção.

O relacionamento é monogâmico? Essa é uma coisa clara entre vocês? Nem

todo mundo precisa ter uma conversa clara sobre isso, e esse acordo pode ser

feito naturalmente com o passar do tempo, mas é sempre bom entender se os

dois estão em sintonia.

Mas a culpa é de quem? Ás vezes uma das partes assume naturalmente o lugar

de culpado diante desta situação, e isso varia muito entre “traído” e “traidor”. Um pode ser acusado de não dar atenção suficiente ao parceiro, o outro acusado de não amar o companheiro, mas na verdade, dificilmente uma traição é explicada de forma tão objetiva. Será que buscar um culpado realmente resolve as coisas?

É bom deixar claro, entender os porquês da traição pode ser construtivo para o

próximo passo na relação, e isso é diferente de entender os porquês para

encontrar o culpado. Quando se entende o porquê, torna-se mais fácil pensar se

é possível continuar o relacionamento ou não, pois sabe-se onde o casal precisa

trabalhar e se é possível trabalhar nisto.

Porém, esta também não é uma regra, outros casais preferem não detalhar o

que aconteceu, e mesmo assim escolhem o que é melhor para eles. Depende

do que faz sentido para os dois.

Se a decisão é manter o relacionamento, pode demorar para que as coisas

voltem ao seu lugar, e pode ser que nunca voltem.

O relacionamento também pode mudar para melhor, uma situação desestabilizadora às vezes faz com que relacionamentos acomodados mudem, gerando mais diálogo, novos acordos etc.

Mas, caso o relacionamento mude para pior, aí vale pensar se é possível passar

por cima do que aconteceu. Às vezes o casal é mais feliz separado, por mais

que isso possa parecer extremo ou assustador no começo.