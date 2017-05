Eletropaulo fará blitz de segurança no Jardim 1º de Maio em Osasco

Na sexta-feira,26, o Jardim 1º de Maio, em Osasco será o ponto de parada da Blitz de segurança da AES Eletropaulo. A ação, que acontece das 9h às 17h, passará com uma van personalizada da empresa, por praças, obras e lojas de materiais de construção.

A ideia é alertar as pessoas, por meio de ações interativas, como um quiz, sobre as precauções indispensáveis com a rede de energia elétrica.

Confira qual será o trajeto da van: Rua Nelson Mandela, Avenidas dos Trabalhadores, Olga Benário, Vila da Justiça e Avenida Juvenil.

Até o fim do ano passado, mais de 18 mil pessoas participaram da ação e mais de 95% delas aprovaram o formato que a empresa utiliza.