Elogios televisivos

E começou o “Big Brother 17”. Se você é um falso intelectual, está na hora de entrar em ação. Vou criar uma lei, jornalista está proibido de citar a palavra “polêmica”.

Uma pergunta…

Por que algumas pessoas adoram se meter na vida pessoal dos famosos?

Um exemplo, alguns amam reclamar do Pelé. Vivem falando da filha que não foi reconhecida e blá, blá, blá. Pelé é gênio. E eu não me meto em problemas pessoais. Jamais. E tudo isso só não é pior do que aquela discussão entre defensores de muros coloridos versus defensores de muros cinza. Jesus!

Uma coisa interessante, os programas mais comentados das redes sociais normalmente são os mais criticados. Povo anda meio chato.

E eu sempre elogio o Rodrigo Faro. O cara é bom em várias áreas. Outra pessoa que é assim é Amanda Françoso. Gosto da moça. Atualmente é apresentadora.

Engraçado, uma olhadinha em A Terra Prometida (Record) e descubro atores que eu nem sabia que estavam na emissora do Bispo.

Walter Breda, por exemplo, outro dia o assisti em A Cara do Pai (Globo). E do nada reparo nele em “A Terra Prometida”. Assim fico até confuso.

Já que o assunto é Record…

Gosto muito do trabalho da jornalista Lilliany Nascimento, “Cidade Alerta”. Também conhecida como Capitão Nascimento. Corta pra mim.

E o Tarcísio Meira é bom até calado. Nunca é tarde para lembrar.

Mudando de assunto…

Se a Band pensar em ideias legais, o CQC poderia voltar no segundo semestre. Seria bacana.

Hoje estou na base dos elogios.

Camila Morgado… Que grande atriz. Gigante.

Voltando ao começo…

O Tiago Leifert apresenta todo e qualquer programa como se estivesse batendo papo na sala de casa. Sensacional.