O Buffet Apogeo Nobre, localizado em Barueri foi palco na última quinta-feira, 16, do Evento de Lançamento da APAS Show 2017 Regional Osasco, maior Feira e Congresso de supermercados do mundo. O jantar de lançamento contou com a presença de cerca de 300 convidados, entre empresários supermercadistas, fornecedores, empresas patrocinadoras e autoridades de Osasco, Barueri e região. Entre eles o presidente da Associação Paulista de Supermercados (APAS), Pedro Celso, acompanhado de seus vice-presidentes; o diretor da regional de Osasco, Alexandre Uzuelli e seus vice-diretores; e o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

A solenidade de abertura se deu com o discurso de Esther Gonçalves, diretora de Responsabilidade Social da APAS. “Agradeço e parabenizo os patrocinadores desse Evento de Lançamento que contribuíram para a nossa importante e tradicional ação de arrecadação da área de Responsabilidade Social da APAS, que desenvolve importantes projetos e ações sociais voltadas à valorização da cidadania, com foco na inclusão social, capacitação profissional e geração de renda”.

Na sequência, Esther entregou um cheque simbólico como doação para uma representante da ONG Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, que presta assistência terapêutica e social a crianças e adolescentes com deficiências múltiplas.

Na sequência, o diretor da Regional de Osasco da APAS, Alexandre Uzuelli, comentou a força econômica dos supermercados na região de Osasco. “Em 2016, a região de Osasco foi responsável por 8,1% do faturamento do setor supermercadista no Estado de São Paulo, o que equivale aproximadamente a R$ 8,2 milhões. Aqui, o setor emprega cerca de 42 mil colaboradores”.

O presidente da APAS, Pedro Celso, aproveitou a oportunidade para destacar a importância da APAS Show 2017, que acontecerá entre os dias 02 e 05 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo. “A APAS Show 2017 é peça-chave nas estratégias comerciais da indústria ao apresentar aos supermercados o que há de mais moderno e novo para atrair consumidores. A importância desse projeto se reflete em números registrados em sua última edição de 2016. Ao todo o evento contou com 71.545 inscritos, de 11.762 empresas, 11% a mais em relação a 2015. Contamos também com 686 expositores, sendo 170 internacionais, de 31 países. Nosso objetivo é sempre superar os números da edição do ano anterior e, acima de tudo, proporcionar aos visitantes um ambiente propício para os negócios, a partir da participação de empresas que agregam valor, e profissionais qualificados e tomadores de decisão”, finalizou.

O jantar de lançamento da APAS Show para a região de Osasco contou com o patrocínio das empresas Sodexo, Marquespan, Rodrigo Pelentir Machado (Sabor Paulista), Quality, Lider Alimentos, Cielo, Nave5, GetNet, Alho Liz / Akio, Alelo, Adapt, Hipcom, Matsuhara, RM Soluções, VR Software, Ourolux, Wally (Se lê Valí), Da Terrinha, Comercial Jales (Qualimax), Griffo Ocupacional, Coca-Cola Femsa e Vinícola Góes.

Em 2016, a região de Osasco – composta também pelos municípios de Barueri, Carapicuiba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Rio Grande da Serra, Santana do Parnaiba, Vargem Grande Paulista, Cajamar e Caieiras – foi responsável por 8,1% do faturamento do setor supermercadista no Estado de São Paulo, o que equivale a aproximadamente R$ 8,2 bilhões. Na região, o setor emprega, aproximadamente, 42 mil colaboradores, se despontando como uma das principais atividades do comércio e do PIB da região.

Maior do mundo

A APAS Show, reconhecidamente o maior encontro supermercadista no mundo, já conta com mais de 470 empresas confirmadas para expor no evento e palestrantes de renome para o Congresso de Gestão. A 33ª edição da APAS Show, que é organizado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, acontece entre 02 e 05 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo, e promete reunir mais de 70 mil pessoas para conhecerem as novas tendências do varejo e do mercado consumidor.

O evento teve adaptações no nome, fruto do ganho de amplitude nacional e internacional conquistado nos últimos anos, e é consolidado por promover a interação entre empresários supermercadistas, indústria, consultores, autoridades, imprensa e executivos do Brasil e do exterior, a partir de interesses em comum, como realizar negócios, conhecer novos produtos, serviços e tecnologia, obter conhecimento sobre gestão, operação, marketing, capital humano e comercial, fazer networking e fortalecer as parcerias existentes.

Tema da APAS Show 2017

O tema deste ano é “Empoderamento. Todos podem” e foi escolhido observando-se uma sociedade que se vê frente à conquista da liberdade por decidir e controlar o próprio estilo de vida nas relações de consumo. “Todos os componentes da cadeia de abastecimento, como indústria e supermercados, devem conhecer e entender os diversos perfis de parceiros e consumidores, que, com muito mais informações disponíveis e os adventos tecnológicos, tornam-se mais exigentes e são formadores de opinião. O tema se concretizará como o ponto principal de todas as palestras do Congresso, e trabalha uma influência nas áreas supermercadistas e no potencial do público para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem no mercado”, explica Erlon Ortega, vice-presidente da APAS e diretor da APAS Show.

Congresso de Gestão

O Congresso de Gestão APAS, que acontece simultaneamente à Feira, reúne milhares de supermercadistas e executivos para as palestras dos especialistas internacionais, convidados e representantes governamentais e da iniciativa privada. O objetivo é apresentar conhecimento e novas ideias para aplicar nos negócios, pautadas por três temas principais, sendo um para cada dia.

Uma das personalidades mais respeitadas no ramo do empreendedorismo do País já está confirmada: Abilio Diniz, empresário do ramo de varejo, apresentará ao público suas estratégias de sucesso nos negócios com a palestra “Como empreender e inovar no varejo”.

Outros grandes nomes estarão presentes desde o primeiro dia do Congresso, 03 de maio, quando as palestras do grande auditório serão norteadas pela temática “Empoderamento no Mundo dos Negócios”. O painel “A interconectividade e o varejo no século XXI” trará nomes como Fabio Coelho, CEO do Google Brasil; Luiz Sergio Pires, diretor do Laboratório de Tecnologias Avançadas da Microsoft no Brasil; Fiamma Zarife, diretora geral do Twitter no Brasil; e Milton Beck, diretor geral do LinkedIn para a America Latina.

“Oportunidades e Vantagens Competitivas na Era do Empoderamento” e “Execução Eficiente Frente ao Empoderamento” servirão como pano de fundo para os paineis dos dias 04 e 05 de maio, respectivamente. Em breve mais nomes serão anunciados.

Na edição de 2016, o Congresso de Gestão reuniu 3.657 congressistas em mais de 60 palestras divididas no grande auditório principal e nos auditórios temáticos: Comercial, Estratégia e Gestão, Capital Humano, Marketing e Consumidor e Operações.

Tecnologia

Ferramentas tecnológicas prometem proporcionar aos participantes mais facilidade na geração de negócios, proximidade, conhecimento e informações úteis. A iniciativa Conexões de Negócios, garantida pela ferramenta Match Making, é um programa gratuito disponibilizado no site do evento, que facilitará a relação entre expositores e visitantes com o agendamento on-line de reuniões.

O aplicativo oficial da APAS Show, a cada ano com mais downloads, traz todas as informações da Feira, mapas, horários de palestras, notícias dos expositores e possibilidade de desenhar roteiros dentro do Pavilhão do Expo Center Norte.

Além disso, promete-se estender o conteúdo de conhecimento tanto do Congresso quanto do tema central da APAS Show nas redes sociais, site e no Blog oficial do evento.

Nmeros que impressionam

Confira a grandiosidade da APAS Show pelos números da edição do ano passado:

71.545 inscritos;

• 11.762 CNPJs inscritos (evolução de 11% em relação ao ano anterior, o que representa uma melhora na qualificação dos visitantes);

• 3.657 congressistas (evolução 8,7% em relação ao ano anterior – melhor número do Congresso que o evento registrou);

60 palestrantes;

686 expositores;

• 169 expositores internacionais, de 17 Países;

• Geração de negócios da ordem de R$ 6 bilhões (estimada);

• Rodada Internacional de Negócios Apex-Brasil: 683 reuniões entre 103 empresas brasileiras e 31 compradores internacionais, de 19 países, que resultaram em negócios imediatos e esperados para os próximos 12 meses seguintes ao evento na ordem de USD 76,95 milhões. Valor de negócios superou em 22% a meta inicial da Agência, que era de US$ 60 milhões e foi 26,4% mais alto do que o obtido na edição de 2015 da Rodada, de US$ 56,62 milhões;

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem 1.387 associados, que somam mais de 3.133 lojas.