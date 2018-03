Em Barueri, índice de cura da Tuberculose chega a 87%

Até o dia 19 de março, Barueri, através da Secretaria de Saúde, realiza campanha de intensificação de busca ativa das pessoas com sintomas respiratórios para prevenir e também tratar a tuberculose. Identificar os sintomas para iniciar o tratamento é uma das principais formas de prevenção, afinal, a pessoa acometida com a doença pode infectar várias outras.

A boa notícia é que tuberculose tem cura e o tratamento é totalmente gratuito. Barueri está em plena campanha de alerta às pessoas com determinados sintomas respiratórios, como tosse seca há mais de duas semanas, tosse com secreção, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço ou fadiga. O tratamento dura, no mínimo, seis meses e não pode falhar nem um dia sequer, por isso é realizado sob rígida supervisão diária dos profissionais de saúde.

A campanha está ocorrendo dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que tratam os pacientes com a enfermidade. Quem estiver com os sintomas não precisa agendar consulta, basta ir até a UBS mais próxima de casa e procurar pela equipe de enfermagem. O município possui, ainda, equipe de atendimento à tuberculose em todas as UBSs, laboratório próprio e até o aparelho GeneXpert, que permite o teste rápido, emitindo diagnóstico laboratorial da doença em apenas duas horas. Com alta sensibilidade, o equipamento indica se o paciente possui resistência ao tratamento e diminui as chances de um laudo falso negativo.

Em 2017, Barueri registrou 113 casos da doença. Este ano, até o momento, foram sete novos casos. O índice de cura chega a 87% no município, que já chegou até a ser premiado pela qualidade nas ações de controle à tuberculose no ano passado. O prêmio foi entregue durante o Fórum Anual da Tuberculose, que ocorreu no dia 25 de setembro em São Paulo.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch. Pode ser transmitida pelo ar, pela saliva ou pelo contato direto com outros tipos de secreções corporais. Ela atinge principalmente os pulmões, mas pode chegar também aos rins, ossos, cérebro, pele e até à coluna vertebral.

A enfermidade preocupa. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, há cerca de 70 mil novos casos da doença anualmente; cerca de 4,5 mil deles vão a óbito. No mundo, são 10 milhões de pessoas com tuberculose por ano, das quais um milhão morrem.