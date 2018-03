Em cartaz na região

O SHOW DA LUNA

O Teatro Municipal de Barueri irá receber as aventuras de Luna, uma garota curiosa e apaixonada por ciências que desvenda mistérios com experimentos e a ajuda de seu furão Cláudio, e seu irmão Júpiter. Criada por Célia Catunda, que também assina a direção ao lado de Jonatan Pikolé – especialista em danças urbanas, a peça é uma produção do núcleo teatral da TVPinGuim. As canções são de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro, e foram especialmente coreografadas para o show. Desenvolvido a partir da série de TV “O Show da Luna”, a atração conta com um grande elenco de bailarinos e atores, que irão contracenar com a cientista preferida das crianças. A apresentação ocorre neste domingo, 11, às 15h, no Teatro Municipal que fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro nº 255, Jardim dos Camargos em Barueri. Os ingressos custam de R$ 25,00 à R$ 50,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou através do site www.bilheteriaexpress.com.br

INTIME MOVING OSASCO

O Intime Moving chega a Osasco como uma alternativa para quem aprecia cultura urbana, arte, música e esportes radicais. A programação conta com atrações para todos os estilos: como campeonato skate, apresentações dos grupos de rap e as famosas batalhas de mc’s, além de show de rock, grafite, exposição de carros tunados e muito mais. Idealizado pelo projeto Intime Culture, o evento acontece no sábado, 10 de Março, das 14h às 22h, na Avenida dos Autonomistas nº 4887 no Km 18 – Osasco. Gratuito.

SEGUE O BAILE

O Castelo Show em Osasco apresenta o evento “Segue o Baile” com uma mega estrutura de som e iluminação. Com shows dos famosos grupos de pagode dos anos 90, Pixote e Samprazer trazendo os sucessos de suas longas trajetórias. E também, os artistas da nova safra da música Mc Lan, dono do hit “Rabetão” e Mc Lil. Os shows acontecem nesta Sexta-feira, 9, a partir das 22h, no Castelo Show, situado na Rua Pernambuco nº 607, Jardim Rochdale – Osasco. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00.

SÁ & GUARABYRA

A dupla de cantores e compositores Sá & Guarabyra confirmou presença nas comemorações do aniversário de 69 anos de Barueri, com show gratuito no dia 25 de março, às 11h no Parque Municipal de Barueri.

Tradicional e referência da música popular brasileira desde os anos 70 a dupla apresenta um repertório recheado de canções que marcaram uma época como Sobradinho, Espanhola, Dona, Verdades Mentiras e Caçador de Mim, entre outros clássicos. É um show para toda a família, que também faz parte do projeto “Cultura na Faixa”.