Em dois jogos, Osasco Audax decide sua sorte no Paulistão

A fase de classificação está no fim e o Audax que luta para não cair, tem pela frente nas duas últimas rodadas, o Palmeiras fora de casa e o Santo André no Rochdale

Após dois tropeços jogando em casa, derrotas para o Red Bull Brasil por 2 a 1 quando foi prejudicado pela arbitragem e de 1 a 0 para o São Bento, com direito a perder um pênalti, o Osasco Audax empatou em 2 a 2 nesta terça-feira, 21, com o Novorizontino, em Novo Horizonte.

O time da casa saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de pênalti do atacante Roberto. No segundo tempo, com algumas alterações feitas pelo técnico Fernando Diniz, o Audax conseguiu virar para 2 a 1, com gols de Ytalo, aos 4 minutos e de Marcus Vinicius, aos 22 numa cobrança de pênalti. Mas quando parecia que a vitória iria acontecer, eis que, aos 38 minutos, também em cobrança de pênalti, Everaldo deixa tudo igual, 2 a 2, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Para continuar na elite do futebol de São Paulo em 2018, o Audax além de pontuar precisa contar com tropeços de outros clubes. O próximo adversário será o Palmeiras, partida que acontece neste sábado, 25, às 16 horas, no Allianz Parque e na quarta-feira, 29, às 21h45, na sua despedida do Paulistão 2017, o Audax enfrenta o Santo André, no estádio do Rochdale.