Dia de homenagens

Na sessão ordinária da Câmara de Osasco, algumas moções apresentadas pelo vereador Josias da Juco foram bem aceitas e parabenizadas por seus colegas durante explanação que durou cinco minutos para cada vereador. Teve Aplauso para a Defesa Civil; em especial a Equipe de Canil. Congratulações à Guarda Civil Municipal pela comemoração do seu dia, 18 de junho e ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, extensivo ao 14º e ao 42º BPM/M pela comemoração do Dia do Proerd, ocorrida no dia 19 de junho. Proerd sempre foi bem aceito na cidade e é realizado por palestras ministradas a alunos das escolas municipais, estaduais e particulares. E nesta oportunidade foram homenageados os PMs Cabos Torres, Braga e soldado Gustavo.

Ex-secretária não acreditava em bons resultados

Nos elogios da vereadora Dra. Régia (PDT), a mesma recordou os momentos quando era secretária da Educação na gestão passada e a responsabilidade de trazer de volta às escolas o Proerd, que havia sido retirado por sua antecessora, professora Mazé Favarão, quando era titular da pasta Educação no governo Emidio de Souza. “Quando assumi a secretaria da Educação, nós não tínhamos o Proerd nas escolas. A secretária que me antecedeu (Mazé) não acreditava muito no papel da Polícia Militar dentro das escolas. Então ela retirou de todas as escolas municipais, o programa Proerd”, acusou a vereadora. Disse também, que foi alertada, naquela oportunidade, assim que tomou posse em 2013, pelo vereador Josias. Razão pela qual tomou as medidas necessárias para a volta do programa antidrogas nas escolas.

Um bom exemplo

Em Barueri, Carlinhos do Açougue (DEM), já em seu segundo mandato como presidente da Câmara, tem como ideal economizar. Ele fez questão de tornar público nas redes sociais as medidas de contenção que certamente servirá de exemplo aos presidentes da região. Em sua sanção ele disciplinou o seguinte: Vereadores ficam proibidos de usarem os carros oficiais fora da cidade; não podem se utilizar desses veículos nos finais de semana; o limite de consumo de gasolina, mensal, que era de 700 litros/mês, passará para 120 litros/mês; o telefone celular passa a ser de uso exclusivo somente para vereadores e se limitará a um aparelho cada.

E ainda a redução de número de assessores que era 10 para cada edil, agora reduzido a seis. E ele promete mais aperto ainda.

Mais próximo da população

O vereador de Osasco Ralfi Silva (Podemos) reuniu a imprensa e convidados no salão do Hotel IBIS para apresentar um APP denominado “Eu sou você na Câmara”. Uma forma de contato direto com a população em que o munícipe pode mandar ideias de projetos, reclamações além de um chat on line. Uma nova forma de atender e receber opiniões e troca de informações além de ajudar a fiscalizar a cidade. Na apresentação o vereador garantiu que todas as reclamações terão encaminhamento através de requerimento pelo Legislativo e encaminhado ao prefeito com resposta ao munícipe. Para a instalação no celular basta pesquisar no App Store (sistema Apple) ou Google Play (sistema Android) e escrever o nome do vereador ou então “Eu sou você na Câmara”.

Mudanças tucanas

Três vereadores do PSDB de Osasco devem nos próximos dias começar a discutir sobre o partido na cidade e tomar decisões que certamente irá renovar a executiva da sigla no diretório regional. Didi, Lindoso e De Paula estão preocupados com a atual situação em que se encontra o deputado Celso Giglio com sérios problemas de saúde, internado no Hospital Albert Einstein há quase 50 dias. Uma situação muito delicada, pois Giglio preside o partido há muitos anos, desde quando saiu do PTB para se filiar ao PSDB, isso ainda nos anos 90 do século passado quando prefeito pela primeira vez. “Estamos mesmo preocupados e minha decisão é seguir nosso líder, vereador Didi, mas vamos nos reunir e conversar”, disse De Paula.

Medicamentos gratuitos aos animais

O vereador Reinaldo Campos (Podemos) está propondo a criação da Farmácia Veterinária Popular em Barueri. O requerimento foi apresentado na sessão de terça-feira, 20 e prevê o fornecimento de medicamentos a animais cujos tutores sejam de baixa renda, bem como a ONGs e protetores independentes ligadas à área, desde que previamente cadastrados pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio-ambiente. Nas justificativas, o parlamentar lembra a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, documento publicado pela Unesco, que resguarda aos animais o direito à vida e, consequentemente, à saúde.“A saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal. Muitas vezes a população mais pobre presencia o sofrimento e até a morte dos seus bichinhos de estimação sem poder proporcionar a eles um tratamento digno simplesmente por falta de dinheiro”, explicou Reinaldo Campos.

Mais moradia

Em mais uma etapa, o programa de regularização fundiária da Prefeitura de Carapicuíba avança e recebe a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental (DECUA), que beneficiará mais de 600 famílias, por intermédio da Secretaria de Habitação, em parceria com o programa do governo do Estado Cidade Legal. “Continuamos trabalhando para colocar nossa cidade em ordem e lutando por programas que beneficiem a população. A questão da regularização fundiária é muito importante, pois todo mundo quer ter seu imóvel regularizado. É um sonho de muitos carapicuibanos se tornando realidade”, afirmou o prefeito Marcos Neves. O programa contempla três núcleos habitacionais com o avanço da nova fase: Jardim 1º de Maio (317 lotes), Vila Nova Jerusalém (141 lotes) e Jardim das Palmeiras (171 lotes).

Comemorando São João

No mês de junho, por todo o país, se vê comemorações a três santos: Antonio, João e Pedro. E em Osasco e outras cidades da região são diversas as festividades juninas. No Mercado Municipal de Osasco também acontece a comemoração. Desde o inicio do mês, o prédio onde abriga vários tipos de comércios, está enfeitado com adereços juninos. E neste sábado, dia que se comemora São João, será servido quentão, doces, pipocas a todos os frequentadores do mercado. A idealização e organização da festa está na responsabilidade do nosso amigo Djalma Carioca. Parabéns pela iniciativa.