Unidos venceremos

O presidente da Câmara de Osasco Dr. Elissandro Lindoso (PSDB) já está fazendo articulações com os vereadores de outros municípios da Região Oeste. A ideia é trazer de volta a Câmara Oeste, órgão que deu bons resultados desde sua criação, quando Delbio Teruel era o presidente do Legislativo osasquense (1998), e que foi desativada em 2012. Para Lindoso a união de colegas vereadores das cidades da região, servirá para render bons frutos à população.

“A união faz a força, e sem duvida nós poderemos ter um órgão de muita eficácia para resolver diversos problemas, não só para as comunidades, como também ao próprio Legislativo, com mudanças elementares de reivindicação aos poderes públicos estadual e federal”. No dia 29 de setembro, uma diretoria tomará posse na Câmara Municipal de Barueri, por volta das 19 horas.

GCMs terão plano de carreira

Aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal de Jandira, o anteprojeto apresentado pelo vereador Michel Viana (PRB) onde prevê que o prefeito deve instituir plano de carreira para os Guardas Municipais. Com 19 anos, a Guarda Municipal de Jandira possui em seu quadro mais de 120 profissionais de segurança, e segundo o parlamentar o plano de carreira aprovado será um sonho realizado para uma categoria de servidores públicos tão importante como esse profissional de segurança publica. “Com 19 anos de existência, a Guarda Municipal precisa de seu plano de carreira, para assim valorizar o trabalho dos seus profissionais, e salvaguardar a eles o direito a crescer na carreira” informou Viana.

Cadê a rodoviária que estava aqui?

A rodoviária de Osasco, localizada em Presidente Altino está praticamente desativada. Atualmente os ônibus param na rua e o comércio que antes existia foi fechado na administração anterior. Na sessão da Câmara, vereadores criticaram a atual situação. “Como é que pode. O governo anterior fecha a rodoviária alegando que ela seria transferida para o Km 21, na divisa de Carapicuíba”, disse o vereador Didi (PSDB). Recentemente o governador Geraldo Alckmin esteve em Osasco e inaugurou o terminal, mas para ônibus de linhas municipais e intermunicipais. Para o decano, vereador Jair Assaf o espaço no Largo de Osasco poderia servir se fosse todo coberto. Os ônibus municipais, intermunicipais e até para viagens longas poderiam fazer parte desse projeto.

Vacina para coqueluche

O Vereador Osasquense Dr. Renato Bonin (PR) está comemorando a sanção do Projeto de Lei, que dispõe sobre a ampliação e a obrigatoriedade da aplicação da vacina tríplice bacteriana (Difteria, Coqueluche e Tétano), na gestação e puerpério (Programa COCOON), na Rede de Saúde do Município de Osasco. Para ele, a importância se dá pelo fato de que a coqueluche é a quinta causa de morte no mundo, isso em menores de cinco anos. Doença conhecida popularmente como “ tosse comprida” a coqueluche infecciosa que atinge o trato respiratório, transmitida pela bactéria Bordetella Pertussis; ela acomete pessoas de todas as idades, mas as crianças menores de um ano são as que mais sofrem desse mal. Enquanto Adolescentes e adultos podem desenvolver a doença sem nem perceberem, os bebês têm riscos de complicações pulmonares e neurológicas e enfrentam alto índice de letalidade.