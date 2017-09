Presidenciável visita Osasco

O senador Álvaro Dias (Podemos- PR) esteve na manhã do sábado, 23, em Osasco. Pré-candidato a presidente da República, o senador visitou as dependências do parque gráfico de um periódico da região. Logo após sua chegada Álvaro Dias recepcionou a imprensa em uma coletiva com diversos órgãos presentes. Natural de Quatá, interior de São Paulo, ex-governador do estado do Paraná (86/89), o senador tem agora como projeto vencer as eleições do ano que vem para presidência da República. Na oportunidade, esbanjando gentilezas , concedeu entrevista aos jornalistas presentes.

Foro e Previdência Social, os principais assuntos

Vários temas foram discutidos e abordados. Sobre o “Foro Privilegiado”, cujo autor é o próprio senador, ele afirmou ter dado um grande passo adiante: “Foi designado o relator na comissão de Justiça da Câmara; o deputado Efraim Filho que já preparou o parecer favorável aprovando na íntegra o projeto que veio do Senado e está agora pronto para ser pautado”. Quanto a Reforma da Previdência, ele acha que o governo tem que esclarecer à sociedade sobre a aplicação dos recursos destinados à Seguridade Social. A avaliação que ele fez é que a Previdência Social seria superavitária se os recursos fossem integralmente aplicados na Previdência Social. “Há desvios de finalidades na aplicação desses recursos”, disse.

Momento de revitalização

Passados nove meses à frente da prefeitura de Osasco, o prefeito Rogério Lins já anda afirmando que poderá sim fazer uma pequena reforma em seu secretariado. Sem citar nomes ou secretarias, Rogério acha que é chegado o momento de haver renovação em algumas pastas e até rodízio com outras. O que se sabe é que se houver, a tal minirreforma só ocorrerá depois do dia 15 de outubro, data da convenção do PSDB em Osasco com a efetivação da nova executiva após a morte do titular deputado Celso Giglio, ocorrido no dia 11 de julho, passado. E dependendo desse resultado, poderá haver mudanças na secretaria da Saúde.

De Paula está no páreo e deve vencer

O que se sabe a respeito de chapas é que o vereador De Paula teria fechado acordo com o Dr. André Sacco (ex-vereador), que foi candidato a vice nas últimas eleições com o Dr. Celso Giglio. O nome de De Paula tem o apoio de seus dois colegas na Câmara; Dr. Lindoso e Didi. Sobre o tratado com André Sacco, que teria retirado a chapa, estaria em jogo a manutenção de Carlos Vido na pasta da Saúde. Vido faria parte da nova executiva com De Paula presidente, assim como o médico André Sacco.

Livre pra governar

O Tribunal Regional Eleitoral, decidiu por 6 votos a 0, reconhecer o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) e seu vice, Almir Rodrigues (PSDB), nos respectivos cargos, como eleitos num pleito legal. O julgamento aconteceu na noite de terça-feira (26). Uma ação do Ministério Público queria a cassação do prefeito e vice, embasada em abuso de poder político e autoridade. O caso já vem rolando desde o ano passado, e em fevereiro e em 1ª instância, ambos; prefeito e vice tiveram seus mandatos cassados. Com liminar, permaneceram nos cargos até o julgamento de recurso no TRE. Na decisão, que manteve o prefeito, o ex-prefeito Antônio Carlos de Camargo; o Carlão Camargo (PSDB), foi absolvido. Ele também era apontado como responsável por abuso de poder no processo.

Terceiro setor

Neste sábado, a partir das 9 horas, acontece o Desfile de Modas Terapêuticas, reservado às pessoas vulneráveis. A realização é da ABRASSAE (Associação Brasileira da Saúde em Estudo). Localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, 17, esse encontro terá palestras sobre drogas lícitas e ilícitas, além de mostrar o trabalho com moradores em situação de rua. Também conversa com psicóloga e assistente social. E à noite já no Fundo Social de Solidariedade, com o apoio da primeira dama Aline Lins, um desfile com modelos irá acontecer na passarela juntamente com um vídeo em telão mostrando o que foi realizado durante o dia. Logo após, haverá um jantar seguido do encerramento. A ABRASSAE é presidida por Natalia Moraes e a entidade, classificada como terceiro setor, já existe há quase dois anos.

Lindoso toma posse

Nesta noite no plenário da Câmara Municipal de Barueri, o presidente da Câmara de Osasco. Dr. Elissandro Lindoso tomará posse na Câmara Oeste de Vereadores da Região Metropolitana do Estado de São Paulo. Ele será o representante de todos os parlamentares dos municípios da Região Oeste da Grande São Paulo. A Câmara Oeste foi inaugurada ainda na presidência de Delbio Teruel em 1996 e permaneceu por seis anos, quando foi desativada, e agora está de volta. Para o novo presidente, é essencial a união das câmaras e seus vereadores. “Temos muito a propor ao governo estadual e federal. E unidos, teremos muita força nesse sentido e quem ganha, certamente, é a população”, disse Lindoso. A Câmara de Barueri está localizada na Av. Wagih Salles Nemer, 200 – Centro.

Homenagem

O Sincomércio, deverá receber em breve uma Placa Comemorativa, aprovada pelos senhores vereadores da Câmara Municipal de Osasco. A proposta foi feita pelo vereador De Paula e a homenagem é para um sindicato patronal que representa cerca de 25 mil empresas do ramo do comércio em Osasco e mais seis cidades da Região. A placa comemorativa deverá ser entregue em breve com uma homenagem ao seu fundador o advogado Jurandir Paes, falecido em fevereiro de 2016. Atualmente o Sincomércio é responsável pela Junta Comercial de Osasco, localizada na Casa do Empreendedor.