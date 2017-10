Cidadão Osasquense, apesar de tudo

O Prefeito da cidade de São Paulo, João Doria esteve em Osasco na segunda-feira, 9, para receber o Título de Cidadão Osasquense. A Sessão Solene, não pode acontecer no Plenário Legislativo. Mesmo sem a participação do público, mas com a presença de autoridades municipais e pequena parte da imprensa; a solenidade foi no gabinete da Presidência. Os motivos uma tremenda confusão com pessoas protestando e mostrando contrariedade ao prefeito da capital. Autor da proposta, o presidente da Câmara Dr. Elissandro Lindoso (PSDB) não teve outra forma que transferir o local da Sessão Solene. Nas palavras de agradecimento, muitos elogios: “O nosso país necessita de pessoas iguais a você, dedicado, honesto, trabalhador e apaixonado pelo seu povo”, enalteceu o presidente. E para o prefeito paulistano, sentimento positivo por tornar-se cidadão osasquense. “É um orgulho receber o título de cidadão da cidade trabalho”, disse Doria, afirmando ainda que: “As duas cidades podem realizar projetos conjuntos em diversas áreas. Nossos secretários da Saúde vão se encontrar. O objetivo é fazer ações cooperadas”.

Movimento orquestrado

Estava tudo pronto para o início da Sessão Solene que iria oficializar o Título de Cidadão Osasquense. Mas cerca de 30 pessoas, travestidas de convidados, sentadas ao fundo do plenário fizeram uma algazarra contrariando todo o protocolo da sessão. Os protestos, por sorte, ocorreram antes do início da abertura, o que obrigou providências urgentes tomadas de imediato numa situação de muita bagunça e descontrole dentro do plenário e no hall da recepção. Até bomba de gás lacrimogêneo explodiu no saguão principal, lançada por um manifestante. E de nada adiantaram os protestos. João Doria se tornou Cidadão Osasquense e muito calmo reconheceu estar acostumado com atos orquestrados, que vem dos partidos de esquerda.

PSDB reforma a Executiva

Filiados do PSDB de Osasco compareceram, na manhã de domingo, 8, à escola estadual José Maria Leite, na Campesina, para dar inicio à escolha da nova executiva do partido na cidade. Lembrar que em 11 de julho a principal liderança da sigla na cidade, o deputado Celso Giglio, veio a falecer. De acordo com a regra partidária, a nova eleição deve ser efetuada em determinado período para a composição de nova diretoria e agora, coincidentemente, ocorre no mesmo período do calendário nacional do partido. Chapa única, já se sabe que o próximo presidente será o vereador De Paula. Ele terá como vice o ex-vereador Dr. André Sacco. Diversas lideranças da sigla estiveram presentes ao local. E no domingo (15), na Câmara Municipal os tucanos voltam a se encontrar para oficializar a nova Executiva Municipal.

Novo Paço

Em recente reunião com a imprensa o prefeito de Osasco, Rogério Lins, fez um comentário sobre o novo Paço Municipal, cuja obra está sendo erguida entre o bairro Bonfim e Presidente Altino. A construção já está parada há um bom tempo a pedido da então bancada do PSDB, no governo anterior, que via naquela oportunidade muitas irregularidades no projeto do governo Jorge Lapas. Pois bem, em reunião com jornalistas, Lins, afirmou que a interdição acabou e o reinício das obras começa ainda em outubro e que o término ocorrerá no máximo em 24 meses. Além da administração da prefeitura, o projeto conta também com um belíssimo prédio que comportará a Câmara Municipal.

Redução da tarifa. A novela continua

E a “lenga-lenga” da redução da tarifa dos ônibus de Osasco continua. Na quarta, 4, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu decisão favorável ao recurso apresentado pelo PSOL – Partido Socialismo e Liberdade – na Ação Popular movida contra as concessionárias Auto Viação Urubupungá, Viação Osasco e o Município de Osasco. Lembrar que a proposta no início do ano questiona o aumento abusivo do preço das passagens de ônibus na cidade, promovido pelo ex-prefeito Jorge Lapas, bem como a lei que permite às empresas o monopólio do transporte público municipal por 30 anos. O processo havia sido extinto pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Osasco em 13 de março deste ano, sob a alegação de que o aumento das passagens de ônibus não causaria danos aos cofres do Município. O PSOL recorreu da decisão à segunda instância. Com a nova decisão fica o juízo da Comarca de Osasco obrigado a julgar o mérito da ação, na qual o PSOL irá pedir inclusive a produção de novas provas, de modo a demonstrar, de uma vez por todas, a ilegalidade do atual preço das passagens.

Câmara libera Uber

A Câmara de Osasco aprovou na noite de terça-feira, 10, o Projeto de Lei 10/2017 que regulamenta o uso de aplicativos de transporte individual de passageiros em Osasco, como o Uber e outros. De acordo com a aprovação, as empresas, agora, que administram aplicativos bem como os motoristas deverão estar devidamente cadastrados na prefeitura de Osasco. O projeto disciplina que os automóveis deverão ser licenciados e registrados em Osasco e, além disso, deverão recolher, mensalmente, as respectivas taxas no valor de 1% das viagens executadas.

Prevenção contra a Diabetes infantil

Um Projeto de Lei do vereador Ni da Pizzaria (Podemos) visa implantar nas escolas municipais de Osasco ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes por toda rede de ensino. Para o vereador, o fato do Brasil ocupar a quarta posição entre os países com maior prevalência de diabetes é preocupante. “São mais de 13 milhões de pessoas portadoras, o que corresponde a 6% da população entre 20 e 79 anos de idade”, explicou o vereador que entende, na proposta, a efetivação de ações de prevenção e complicações que envolvem diabéticos tardiamente diagnosticados.