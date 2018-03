Tem que reverter

E o prefeito de Osasco Rogério Lins está em seu segundo ano de mandato. Mais que certo que pegou a prefeitura impossibilitado de efetuar contratações, tendo em vista erros e exageros de governos anteriores em que o Ministério Público se viu obrigado a selar um acordo com seu antecessor Jorge Lapas para moralizar toda a situação de excesso de cargos e inchaço da máquina. Daí surgiu o tal TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que penalizou o novo governo e que persiste até agora. Mas desencontros e promessas não cumpridas também fazem parte do atual mandatário. É comum circular nas ruas e observar lamentos e severas reclamações sobre o jovem prefeito. E nas redes sociais, então, por mais certo que sejam as postagens, uma chuva de críticas toma conta do assunto. De encontro, agora, vem o vereador Tinha Di Ferreira (PTB) insistir nas irregularidades do lixo e limpeza na cidade pedindo uma CPI (mais detalhes nessa página).

É só desgaste, que parece não ter jeito.

De olho na cadeira

A chegada de Lau Alencar na administração Rogério Lins, já está causando. Imagine que dentre os comentários que vem surgindo na famosa “Rádio Peão”, é que Gelso de Lima, que está mesmo fechado com a deputada Renata Abreu para sair candidato a deputado estadual, terá Lau Alencar como substituto na Secretaria de Relações Institucionais (Governo). Quem não está gostando muito dessas conversas é o secretário da Administração Sergio Di Nizzo. Os motivos é que Serginho, como é chamado pelos íntimos, sempre sonhou em sentar na cadeira ocupada por Gelso. E tem gente garantindo que Gelso já tem nove vereadores lhe prometendo apoio a sua candidatura.

Só os da Finanças

E quem esteve também na Câmara foi o presidente do Sintrasp Toninho do Caps. Ele procurou os vereadores para darem apoio a uma medida que estaria beneficiando somente os fiscais da Secretaria das Finanças, de acordo com o presidente da entidade que representa os servidores públicos. “Estamos aqui hoje após uma reunião que fizemos na última sexta-feira com dois secretários da prefeitura; Finanças e Administração qual não tivemos sucesso em nossas reivindicações”, disse Toninho, sobre um projeto que irá contemplar apenas 38 fiscais da Secretaria das Finanças. Toninho está reivindicando a inclusão dos fiscais de postura; são aqueles que vão até o local onde existem provavelmente irregularidades de documentação, venda imprópria sem a devida licença e até os camelôs e casas noturnas. “Seria um reajuste na tabela salarial e gratificação por produtividade que privilegia somente os da Finanças; esses que apenas intimam e ficam a espera em suas salas; nunca fazem visita ‘in-loco”, contestou o presidente.

Será?

“Lava jato pode estar chegando a Osasco”. Esse foi o comentário do vereador Tinha di Ferreira (PTB) quando do uso da tribuna na sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco. De novo, voltando ao tema, falando sobre os recursos destinados às empresas que fazem a coleta e limpeza na cidade. Tinha havia dado entrada numa Moção de esclarecimento sobre a desapropriação de área onde se localiza o aterro sanitário. “A verba para trinta anos era R$ 834 milhões, isso foi gasto em apenas dez anos. Em 2001, os valores pagos por cada munícipe eram de 3 reais. Atualmente, após 16 anos o valor passou a 29,43 reais”, disse o vereador que continua insistindo em aprovar uma CPI para tratar desse assunto com mais rigor e transparência.

Candidata

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, um nome foi lembrado como eventual candidata a deputada estadual por Osasco. Trata-se de Elsa de Oliveira, que já foi a Chefe de Gabinete do prefeito Rogério Lins e atualmente é titular da pasta Assistência Social. Filiada ao Podemos, ela, se confirmadas as informações, deve sair em dobrada com outra mulher. Neste caso a deputada federal Renata Abreu que é presidente nacional da sigla. Querida no meio, e sempre atenciosa no atendimento, Elsa que ficou como chefe de gabinete de Rogério Lins em seus dois mandatos na Câmara Municipal de Osasco tem tudo para alavancar na carreira política. Precisamos de mais mulheres nos poderes legislativos desse país.

Exoneração

A Prefeitura de Osasco esclarece que as demissões ocorridas em quatro secretarias: Esporte, Comunicação Social, Relações Institucionais, e Planejamento e Gestão, nesta sexta-feira, 9, são resultado de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), da Procuradoria Geral do Estado e não da justiça de Osasco, iniciada durante a gestão do então prefeito Jorge Lapas.

À época, a gestão Lapas não recorreu da Adin, que questiona a criação das quatro secretarias citadas acima de forma inconstitucional pela administração. Ao não se manifestar à Justiça, a administração passada provocou o bloqueio dos cargos.

Ao assumir o governo, o prefeito Rogério Lins, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, recorreu da decisão da Adin, que simplesmente extingue as secretarias. É a decisão judicial que extingue as secretarias, não tendo qualquer relação com envio de projeto de lei à Câmara de Osasco sobre reestruturação na administração.

Para não incorrer em desobediência a uma determinação judicial, a Prefeitura de Osasco teve de realizar as demissões dos comissionados.

Ao todo ocupantes de 46 cargos de comissão foram exonerados. As exonerações serão publicadas na imprensa oficial de Osasco nesta sexta-feira, 9.

No compasso da espera

O vereador Mario Luiz Guide (PSB) levantou um largo sorriso, ao saber sobre a possibilidade de assumir uma secretaria no novo governo paulista. Com a saída de Geraldo Alckmin (PSDB) para a campanha de presidente, seu vice Marcio França (PSB) vai terminar o mandato, considerado tampão, de governador até dezembro. França deve, também, sair candidato; neste caso ao governo de São Paulo. E, dizem, o próximo governador, que toma posse dia 7 de abril, já está trabalhando com nomes que farão parte do seu secretariado. Professor, Mario Guide, se diz feliz pela informação, mas prefere aguardar. Em 2006, Guide saiu candidato a governador pelo PSB. Presidente da sigla em Osasco ele faz parte da executiva estadual. Quem sabe teremos um osasquense à frente da Secretaria Estadual de Educação.