Sessão secreta

Pela primeira vez em Osasco, a solenidade de posse de prefeito e vereadores foi realizada no último dia 1º com portas fechadas ao público. Segundo informações, a medida foi tomada para evitar protestos no interior do legislativo, em virtude dos últimos acontecimentos envolvendo alguns vereadores. Do lado de fora, um forte aparato policial ficou de plantão, mas nenhum distúrbio ocorreu e a solenidade de posse, bem como a eleição da nova mesa diretiva para o biênio 2017/2018 aconteceram num clima de paz.

Boa nova

Na solenidade de posse ocorrida na Câmara de Barueri, o prefeito Rubens Furlan, que assumiu o seu quinto mandato, ao usar a tribuna anunciou que ainda neste ano, o povo de Barueri receberá um grande aliado quando necessitar de cuidados médicos. Será instalado no município um dos maiores Centros de Diagnósticos de todo o país, que dará agilidade no tratamento do cidadão que não pode pagar seus exames em laboratórios particulares.

Vassouras em ação

Na manhã da terça-feira, 2 , a primeira medida anunciada pelo prefeito Rubens Furlan ainda na solenidade de posse, teve início por toda a Barueri, trata-se de uma operação limpeza geral em vias, praças e em equipamentos da municipalidade. Um verdadeiro exército de homens e máquinas em ação visando uma Barueri Limpa.

Decepção

Dê poder a quem você considerava amigo ou até mesmo colega e você pode se decepcionar. São poucos que continuam a ser e agir como antes. Os exemplos se multiplicam, principalmente neste início de ano, quando os pseudos amigos/colegas são agraciados com um cargo público.

Susto

Alguns assessores de vereadores de Osasco e que realmente trabalham na Câmara Municipal, foram considerados e notificados pela justiça como sendo “fantasmas”, após investigações promovidas pelo Ministério Público e portanto, com contas a acertar com a justiça. O fato causou estranheza aqueles que frequentam a Casa de Leis. Mas dentro do lema, de quem não deve não teme, a verdade vai prevalecer.

Os invasores

Eles chegaram e agora em maior número para nos importunar e causar danos à nossa saúde. Com o verão, chuva, férias e novos prefeitos que ainda estão ligando os motores, os pernilongos estão ganhando a guerra. Mais do que nunca, precisamos fazer a nossa parte, eliminando possíveis criadouros e por sua vez, o poder público tem que agir rapidamente pra não perder a batalha.

Espião

Das duzentas e sessenta e três (263) câmeras de monitoramento instaladas no centro e em bairros de Barueri, segundo consta, apenas cerca de sessenta (60) estavam funcionando com regularidade mas nesta quinta-feira, o prefeito Rubens Furlan que acaba de assumir o seu quinto mandato, providenciou com sua equipe o funcionamento das demais câmeras, tão importantes para prevenção e solução de delitos.

Determinado

O prefeito Paulo Barufi, de Jandira, não fugiu da raia e nem cruzou os braços e com um decreto cancelou o aumento das tarifas dos ônibus municipais daquela cidade. Quase que no encerramento de seu mandato, o prefeito Geraldo Teotônio (Gê), decretou o aumento da tarifa de R$ 3,70 para R$ 4,00. Agora tudo volta à estaca zero.

Regresso

No último dia 4 acabou o prazo, para que os vereadores que estiveram presos preventivamente, pagassem, cada um, fiança no valor de R$ 300 mil, o que possibilita responder à justiça em liberdade. Foi um corre-corre, um Deus me Acuda, negociar bens, solicitar empréstimo bancário, pedir auxílio aos familiares, etc. Até o fechamento desta edição, apenas seis vereadores haviam depositado a fiança (Jair Assaf, André Sacco, João Góis, Toniolo, Josias da Juco e Alex da Academia) e sendo assim, aqueles que não conseguiram, vão voltar à Penitenciária de Tremembé e lá ficar até que a justiça revogue a prisão preventiva.