Começa o ano Legislativo de Osasco

O prefeito de Osasco Rogério Lins (PTN) participou da abertura da primeira sessão da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Lins agradeceu os vereadores e público presente. Abordou alguns temas de sua administração e as medidas que vem sendo tomadas como a contratação de mais médicos e agilização de marcação de exames. Pela secretaria de Obras, destacou os mutirões de limpeza com a participação de diversas secretarias. Pediu compreensão em seu inicio de mandato, e que logo a cidade vai perceber o seu mandato com muitas obras e modificações para o bem da cidade e toda comunidade osasquense. O líder do prefeito é o vereador Ribamar Silva (PRP), anunciado pelo prefeito no momento da sessão.

Acordo muda estrutura administrativa

Faltando poucos dias para o final de 2016, precisamente no dia 19 de dezembro, um documento denominado TAC (Termo de Ajuste e Conduta) foi firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e dois representantes, designados pelo então prefeito Jorge Lapas para firmar um compromisso de muita seriedade; o enxugamento da máquina administrava da prefeitura de Osasco. Do lado do MP estava Gustavo Albano Dias da Silva, promotor de Justiça. Pela prefeitura, Marcize Garcia; diretora de Administração de Recursos Humanos e Henrique Rodrigues Dias, assessor jurídico. No acordo, a decisão de reduzir drasticamente o quadro de pessoal da prefeitura que até então comportava 18344 servidores, sendo 5280 temporários pelo regime CLT, 11801 efetivos e 980 exercendo cargos de comissão; os famosos cargos de confiança.

Extinção de cargos

O acordo prevê que o prefeito se comprometa extinguir todos os cargos de comissão que não se ajustem ao artigo 37 da Constituição que diz que apenas cargo de direção chefia e assessoramento, podem ser nomeados em regime de comissão (portarias). E o compromisso firmado foi a exoneração até o dia 31 de dezembro, o que não ocorreu por acordo com o MP, pois o próximo prefeito eleito teria muitos problemas no andamento da máquina administrativa, que agora aos poucos, os cargos estão sendo extintos após a exoneração. Contratações, agora, apenas as emergenciais; aquelas de necessidade temporária de excepcional interesse público. No termo, o compromisso de haver concurso público ainda este ano e posse de todos os concursados até 1 de janeiro de 2018.

Temporários não serão renovados

Os contratos temporários, não podem mais ser renovados e nem outros podem ser celebrados. Exceção apenas a casos de excepcional interesse público. Até abril a Câmara Municipal de Osasco deverá aprovar Projeto de Lei de extinção de cargos em comissão especificando quais cargos devem ser de provimento de comissão; aqueles de chefias, diretores e assessores. A prefeitura tem prazo de 180 dias para a instalação de concurso para os cargos de efetivos. O Legislativo de Osasco, também deverá fazer concurso. Os cargos de nomeação por parte dos vereadores, denominados assessores que antes eram 21, foram reduzidos para 16, mas deve ser reduzido ainda mais. O receio de praticas erradas fez os vereadores Claudio da Locadora (PV) e Toniolo (PCdoB)nomear apenas um assessor, até que a mesa vote uma normativa regulamentando a nova quantidade que pode ser reduzida a um digito. Em Barueri, também com 21 vereadores desde 2016, são apenas três assessores.

João Paulo se prepara para 2018

O ex-deputado federal João Paulo Cunha (PT) está preparando sua volta à política. Ele deve sair candidato a deputado federal em 2018, já que todo processo que tinha às costas foi extinto num decreto ao final de 2015, pela então presidente Dilma Rousseff. Com isso acabou sua inelegibilidade. Essa semana Cunha foi fotografado em uma visita a vereadora, Lúcia da Saúde (PSDC). No encontro tratativas políticas e outros assuntos. Lúcia, também deverá assumir a responsabilidade do PSDC em Osasco, conforme rumores que circulam no meio político. Caso seja verdade, o atual presidente Tsuyoshi Yamato deixa o controle do partido após 20 anos.

Mais professores

A Secretaria de Educação de Osasco abriu vagas temporárias de professores em seletiva que será realizada neste domingo, dia 05 de fevereiro. A expectativa é que haverá a concorrência de pelo menos 14 mil inscritos. Isto está deixando boa parte da comunidade docente de Osasco bastante apreensiva quanto ao exame. Contudo a APOS – Associação dos Professores de Osasco – ofereceu, gratuitamente, para cerca de 1000 professores, um Curso Preparatório Intensivo, com distribuição de apostila completa subsidiada e aulas com mestres, doutores e especialistas com Pós Graduação nas áreas pedagógicas que serão cobradas na prova. O curso foi realizado sob direção de sua presidente, a professora Anay Christine, e também de sua diretoria, sendo a coordenação pelo professor Henrique César.

Irmão de ex-vereador de Osasco vai presidir o Senado

Na noite desta quarta-feira o Senado Federal elegeu o novo presidente da Casa, trata-se do cearense Eunício Oliveira (PMDB). Ele está em seu primeiro mandato no Senado, mas tem um braço em Osasco. Seu irmão Enilson Oliveira reside na cidade há muitos anos e chegou a ser eleito vereador nas eleições de 1982. Exerceu o mandado por seis anos e continuou na vida pública. Na administração de Celso Giglio, foi o responsável pelo trânsito na cidade. Atualmente, fora do meio, leva uma vida tranquila com a esposa e filhos e reside no Jardim das Flores.