As novidades da nova Legislatura

Na nova Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, treze vereadores são novidades no novo governo. Da anterior, muitos já consideram que as sessões eram uma mesmice, se levado em conta o trabalho dos novos. Nas primeiras cinco sessões, já deu para perceber que eles vieram marcar presença. Por enquanto, o mais polêmico dos vereadores está sendo Didi; velho conhecido da Casa por ter passado por três Legislaturas anteriores, ficando fora as duas últimas. Lembrar que na primeira oportunidade, de uso da tribuna, Didi não poupou palavras para justificar o cargo ofertado por seus eleitores. Criticou muito o sistema que vinha sendo utilizado pelas mesas diretoras acusando a constante renovação de contratos com empresas; permanecendo sempre as mesmas. Criticou altos gastos, e que poderia ser economizado pelo menos 30% dos custos do Legislativo. “Eu não quero automóvel e nem telefone celular”, disse o veterano.

Não vai dar moleza

Já nessa semana, em nova sessão, Didi se diz contrario ao fechamento de bares, fora do horário depois da informação do secretário responsável. “Cobrar imposto eles sabem”. Adiante, continuou nas criticas. “Se os médicos vêm para trabalhar 12 horas, tem que ser 12 horas. Muitos são fantasmas. Assinam o ponto e desaparecem. Vamos fiscalizar mesmo. Vou estudar cada item dessa coisa da saúde e cobrar. Falta gestão nisso”, disse o vereador da Zona Norte, que disse ser contra a cobrança de estacionamento pelo sistema Zona Azul. Em aparte, o líder do prefeito, Ribamar Silva (PRP), afirmou que nessas discussões têm que haver o debate político, não se resolve rapidamente. “Zona Azul, só vai ficar onde tem a necessidade”, esclareceu Ribamar. Didi rebateu com sugestão de criar lá no Largo de Osasco um estacionamento subterrâneo. “Mas sem cobrar”, disse.

Consertar a casa primeiro, depois o novo hospital

As criticas continuaram. Na mesma linha de Didi, o novato Ni da Pizzaria (PRP) fez questão de frisar, em bom tom, que estava ali eleito pelo povo e que para o povo iria governar. “É muito bom um hospital infantil em nossa cidade, mas primeiro precisamos consertar nossa casa”, disse referindo-se à possibilidade de transformar em hospital os prédios que comportará o novo Paço Municipal e Câmara, que está sendo levantado em regime de parceria a custo zero para o município. “Desde minha posse eu venho andado por hospitais e UBS e percebo as dificuldades de atendimento dos médicos em nossa cidade. Um plantão que deveria ser de 12 horas, médicos trabalham apenas 3 horas. Médico que entra as 19 horas para começar a trabalhar, depois de algum tempo já na madrugada, vai para o quartinho descansar, enquanto o munícipe está aguardando por atendimento, o médico está descansando no quartinho”.

Têm médicos, mas não tem

Na quinta-feira, por exemplo, os Pronto Socorros Jardim D’Abril, Santo Antônio e do Conceição estavam trabalhando às portas fechadas por falta de médicos. No Santo Antônio num quadro estava a relação de três médicos em serviço, ao verificar a folha de frequência a médica Semira Bruna Ribeiro havia assinado a entrada às 19h e não estava presente. Como assinou se não estava lá para trabalhar?”, indagou o vereador. Atento às informações o vereador Ralfi Silva (PTN), em aparte, solicitou uma cópia do documento apresentado por Ni, para ser aberta uma CPI para investigar a ausência da médica com a frequência assinada. Mas, sem perder tempo Ni da Pizzaria, elaborou uma denúncia e enviou ao prefeito.

Mais segurança

O secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Magino Barbosa Filho, esteve em Osasco na segunda-feira; dois compromissos o aguardavam. Primeiramente, esteve no programa Polícia Militar e a Comunidade, exibido ao vivo pela TV Osasco, ancorado pelo Coronel Viana . Em seguida ele visitou o CPAM/8, localizado no Jardim Rochdale; órgão responsável pelo policiamento de 16 cidades da Região Oeste. Ele recebeu uma condecoração do Comandante Geral da PM Ricardo Gambaroni, que teve uma rápida passagem no comando daquele CPA. Em seguida foi servido um almoço aos presentes entre convidados e policiais.

Entraram em acordo

Finalmente ficaram compostas as nove comissões permanentes da Câmara Municipal de Osasco. Elas serão renovadas a cada dois anos e servem para emitir, sugerir, aprovar ou rejeitar, através de parecer, projetos a serem votados no plenário: Constituição e Justiça – Presidente: Severino Tinha Di Ferreira dos Santos (PTB); relator: Régia Maria Gouveia Sarmento (PDT); Economia e Finanças – Presidente: Jeferson Ricardo da Silva [Ricardo Silva] (PRB) – Relator: Alex Sandro de Souza Sá [Alex da Academia] (PDT); Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos do Consumidor de Serviços Públicos Municipais – Presidente: Antônio Aparecido Toniolo (PC DO B) – Relator: Batista de Souza Moreira [Batista Comunidade] (PT do B); Saúde e Assistência Social – Presidente: Reginaldo Oliveira de Almeida [Didi] (PSDB) – Relator: Francisco de Paula Oliveira Leite (PSDB); Educação, Cultura e Esportes – Presidente: Mário Luiz Guide (PSB) – Relator: Régia Maria Gouveia Sarmento (PDT); Obras e Administração Pública – Presidente: Cláudio Henrique da Silva [Cláudio da Locadora] (PV) – Relator: Francisco de Paula Oliveira Leite (PSDB); Idoso, do Aposentado, do Pensionista e dos Portadores de Necessidade Especial – Presidente: Francisca Jenilúcia Ribeiro de Andrade [Lúcia da Saúde] (PSDC)- Relator: Jair Assaf (PROS); Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher – Presidente: Josias Nascimento de Jesus [Josias da Juco] (PSD) – Relator: Batista de Souza Moreira [Batista Comunidade] (PT do B); Políticas Afirmativas de Raça e Gênero – Presidente: Daniel Matias da Silva (PRP) – Relator: Jeferson Ricardo da Silva [Ricardo Silva] (PRB).

Não pode

Por incrível que pareça, uma determinação da mesa proíbe assessores fazerem despacho com os vereadores dentro do plenário da Câmara de Osasco. Isso está causando um grande problema aos profissionais de imprensa que todas as semanas, nas terças e quintas, cobrem as sessões ordinárias. As poucas cadeiras, destinadas aos profissionais estão sendo ocupadas por assessores; agora proibidos de acessarem o plenário. Assessores, em qualquer Casa de Leis sempre teve permissão de acesso, mas em Osasco, num pequeno Legislativo que mal comporta os senhores edis, sobrou, agora para nós jornalistas que cumprimos com nosso dever de levar a melhor informação.