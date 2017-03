De olho em 2018

Movimentos políticos já se organizam para as eleições de 2018. De certo é que quando uma eleição é encerrada, de imediato iniciam os trabalhos e preparações para a próxima. Em Osasco, já se ouve falar em nomes como Ana Paula Rossi (PR), Jorge Lapas (PDT), Elissandro Lindoso (PSDB), Ribamar (PRP), Emidio de Souza (PT) como prováveis candidatos. A cidade, pela quantidade de eleitores têm condições de eleger dois deputados federais e três estaduais. Só que os votos paraquedas (aqueles para candidatos de fora) não permitem que isso ocorra. Atualmente temos apenas um deputado federal; Valmir Prascidelli (PT) e dois estaduais; Celso Giglio (PSDB) e Marcos Martins (PT). Já se fala até em uma dobradinha que teria Ana Paula Rossi saindo a estadual apoiando a candidatura de reeleição da deputada federal Renata Abreu (PTN). Outra dobradinha seria a volta de Emidio de Souza (PT) para estadual com Jorge Lapas na caminhada à Câmara Federal.

Giglio deve indicar a filha

Da parte de Celso Giglio, provavelmente ele não mais sairá candidato por ter sua inelegibilidade reconfirmada na última eleição. Sem o tucano, que foi prefeito em Osasco em duas oportunidades, surge de novo o nome de um integrante de sua família, o da filha Izabela. Em 2015 houve algumas notícias à respeito de que a advogada sairia em 2016 no lugar do pai. Mas agora com a impossibilidade de Giglio é mais que provável que ele lance a filha para dar continuidade ao seu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Se verdade, caso ocorra essa situação, o provável candidato Elissandro Lindoso, atualmente presidente da Câmara poderá sair em dobradinha puro sangue como deputado federal. Recordar que em dois pleitos, a deputada federal Bruna Furlan entrou em Osasco apoiando a candidatura Celso Giglio e tirou muitos votos para sua eleição e reeleição.

Recado

Um jornal distribuído em larga escala pela cidade chateou o vereador Alex da Academia (PDT). Ele utilizou seu tempo, de tribuna, e de colegas para reclamar sobre uma foto postada no referido periódico. “Todos vocês sabem, principalmente os colegas de imprensa, sobre o que nós passamos”, disse o vereador ao mostrar a capa do jornal sobre uma foto em destaque no momento de sua prisão, ano passado. “Infelizmente é eu saindo de uma delegacia, sendo conduzido pelos policiais, enquanto estava preso. Só que a matéria nada fala sobre minha prisão”, reportou o edil osasquense, considerando e desconfiando sobre tal atitude ser, provavelmente, uma forma de intimidação pelas seguidas denuncias de irregularidades no transporte público da cidade envolvendo duas empresas de ônibus

Ou ameaça

“Se for uma forma de me intimidar, não vai conseguir. Imagine se tudo que eu for fazer para a população, alguém vai lá e posta uma foto em algum jornal mostrando que eu fui preso”, disse o vereador afirmando mais adiante em sua fala que não poderia mais trabalhar e nem defender ninguém no uso de seu mandato. A verdade é que Alex lidera um movimento dentro do Legislativo para a total regularização nos transportes coletivos da cidade. Pela terceira sessão ordinária consecutiva ele voltou ao tema, chegando ao ponto de citar a criação de uma CPI, se seus reclamos e de seus colegas não avançarem no diálogo com as duas empresas. “Por que não usaram o jornal para mostrar o cálculo efetuado que serviu para o aumento das tarifas”, indagou o vereador.

Aposentou

Deputado em quatro mandatos, chegou até a ser presidente da Câmara dos Deputados. Atualmente residindo em Brasília, João Paulo Cunha em rápida visita a Osasco, afirmou aos mais próximos que não mais sairá candidato. A expectativa é que ele até poderia sair a deputado federal em 2018, já que sua pena na condenação do processo na Ação 470 recebeu indulto pela então presidente Dilma Rousseff em março de 2016. “Quero apoiar a candidatura do Valmir Prascidelli”, disse Cunha quando da visita, semana passada, na redação do Jornal Correio Paulista. Quando deputado, João foi responsável pelo envio de muitas verbas federais para a cidade de Osasco. Agora, o Projeto de Lei 37/2016; autoria do ex-vereador João Góis, que deverá ser votado em breve, deve conceder a Medalha Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco ao ex-deputado.

SPC Federal

Chega a informação que a Prefeitura de Carapicuíba está com dificuldades para obter a certidão negativa de débitos (CND) do Governo Federal e com isso, está tendo problemas para obtenção de recursos federais. O problema é um débito de cerca de R$ 4.200.000,00 da Câmara Municipal com o INSS. A denuncia é que na gestão anterior; de Abrahão Júnior, a Câmara não efetuou o pagamento desse valor e, consequentemente, agora está sendo cobrado da Prefeitura. Enquanto não houver regularização do débito, a certidão da Prefeitura é negativa, o que impede a obtenção de recursos de convênios e outros benefícios federais.

A favor da Coordenadoria

A vereadora Régia Sarmento (PDT), usou da tribuna na sessão ordinária de terça-feira para ler um manifesto que lhe fora entregue por uma comissão de mulheres que há tempos vêm reivindicando o retorno da Coordenadoria da Mulher, que pela proposta do prefeito Rogério Lins, atendendo um TAC (Termo de Ajuste e Conduta), assinado com o Ministério Público na administração anterior, deverá ser extinta com mensagem ao Legislativo em breve. “Esse é um órgão de grande relevância na organização de ações, programas e projetos de políticas públicas para as mulheres e na promoção da igualdade racial, buscando alterar as condições de desigualdade”, diz parte do texto lido pela vereadora.

Escola com saúde

O vereador Mario Luiz Guide (PSB), está dando entrada em um Projeto de Lei que cria o Programa Saúde na Escola (PSE). Esse projeto pretende colaborar com a formação dos alunos da rede pública de educação, com ações de prevenção, formação e saúde. “A escola é um espaço adequado ao desenvolvimento do aprendizado por reunir por um período longo, alunos numa etapa critica de crescimento”, justificou o edil. Para ele, muitos problemas de saúde, como visão, audição e mental demora para ser detectado e prejudica o aprendizado dos alunos. “As ações preventivas são uma garantia de vida mais saudável para o amanhã. Estima-se que a cada real investido em saúde na fase escolar representa uma economia de 14 reais em serviços de saúde no futuro”, completou o vereador.