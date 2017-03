Apagando os incêndios

Essa semana, precisamente na segunda feira, o prefeito Rogério Lins entregou mais 20 leitos de emergência na Maternidade Amador Aguiar. O secretário da Saúde, José Carlos Vido, em uma rápida fala aos jornalistas presentes, falou dos problemas enfrentados desde quando assumiu a pasta há quase 90 dias. Um dos mais graves, a falta de médicos, ele garantiu estar sendo resolvido. De um lado com a contratação de mais profissionais em números de quase duzentos que devem começar nas próximas semanas. Falou, também, sobre a curta jornada dos médicos que apesar da obrigatoriedade para trabalhar 12 horas em plantão, ficavam no máximo seis horas. “O problema já foi resolvido. Estamos apagando os incêndios provocados pela administração anterior”. “A situação encontrada foi de um déficit de 500 médicos, mas já temos 83 prontos para iniciar o trabalho e mais 110 esperando o encaminhamento do processo”, disse o secretário.

Um novo hospital, agora para mulheres

A surpresa nas revelações de Carlos Vido foi justamente a construção do Hospital da Mulher, que vai funcionar bem ao lado da Maternidade. “Estamos ainda encaminhando um projeto. Temos espaço físico pra isso, aproveitando, inclusive, uma construção aqui em baixo. Seria uma unidade de atendimento pleno à mulher, que acompanhe desde o inicio a gestação. Hoje é muito comum um ginecologista obstetra fazer uma cirurgia num trabalho de parto sem saber o que vai encontrar, porque em geral a paciente não fez uma única consulta de pré-natal. E nosso foco é o pré-natal de risco. Esses nós vamos focar diretamente. Já está em andamento o ‘Projeto Canguru’ que é parto humanizado”, garantiu.

Não perdeu tempo

Não tem como reclamar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Osasco continuam no mesmo marasmo da legislatura anterior. A sessão ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal de Osasco, foi um exemplo da diferença. Sempre solicito e esbanjando simpatia, o vereador Pelé da Cândida surpreendeu a todos no momento de sua fala, utilizando seu tempo disponível para atacar o ex-vereador Valdomiro Ventura. Em seu desabafo, se dizendo ameaçado pelo ex-edil da Zona Norte, Pelé afirmou ter recebido uma ligação em seu celular quando Ventura fez duras ameaças a ele afirmando que iria denunciar os servidores contratados para lhe dar assessoria ao Ministério Público por supostas irregularidades, como não ficar nos gabinetes e sim nas ruas da cidade. “Quem foi preso foi ele. Ele teve problemas com o Ministério Público. Quer saber? Ele é um lixo”, atacou Pelé. Ao final do seu tempo de fala, depois de muitas ofensas, ele ainda disse: “Se eu morrer, vocês vão saber quem foi”. E não parou por aí. Ainda descontente, ofendeu o ex-vereador Valdomiro o chamando de canalha, por repetidas vezes. Tentamos contato com Valdomiro Ventura, mas não obtivemos retorno.

Mais vagas

O vereador Dr. Renato Bonin (PR) está solicitando ao prefeito Rogério Lins (PTN) a ampliação da Creche e Emei Alberto Santos Dumont, localizada no Jd. Padroeira- II, Zona Sul de Osasco. Para o vereador a necessidade é que existe na comunidade local, uma enorme demanda por vagas. Atualmente a unidade possui 346 crianças em fila de espera, aguardando serem chamadas para a creche. O vereador esteve novamente em visita à comunidade; desta vez com o prefeito Rogério Lins. Ambos ouviram as reivindicações dos moradores da comunidade fazendinha, oportunidade pelo qual recebeu um abaixo assinado, durante a reunião com os munícipes.

Imóveis com feiras livres com desconto no IPTU

O vereador de Osasco Tinha Di Ferreira irá dar entrada em um projeto que deve ser votado em breve, que se aprovado todos os imóveis localizados em ruas que tem feiras livres sofrerão um desconto anual do IPTU em torno de 50%. Para o vereador é uma forma de pelo menos amenizar financeiramente a situação das famílias que sofrem com o barulho logo nas primeiras horas da manhã, com a sujeira na entrada da casa e ainda a impossibilidade de usar o automóvel para trabalhar ou sair para uma emergência. “Para se ter uma ideia, restaurantes em dia de feira não trabalham se as barracas de peixe estiverem próximas. Devido ao forte odor em períodos de muito sol”, disse o autor Tinha Di Ferreira.

Ralfi senador

O vereador Ralfi Silva (PTN) já anda afirmando que vai mesmo sair candidato ano que vem. Existem duas possibilidades para ele. A primeira seria sair candidato a deputado estadual numa dobrada com a deputada federal Renata Abreu. Outra hipótese, também viável, é a candidatura ao senado. “Estou analisando, mas é provável que meu partido apoie minha candidatura ao senado. Neste caso eu seria o mais jovem candidato do estado de São Paulo, e talvez, também, em nível de Brasil”.

Novatos querem mais

Além da estreia de Ralfi Silva nas próximas eleições, em nível estadual, federal ou até senado, mais dois novos vereadores devem ir às urnas com candidaturas a deputado estadual; Ribamar Silva (PRP) e Ni da Pizzaria (PTN). Ribamar Silva é líder do prefeito na Câmara Municipal e seu reduto eleitoral é o Jardim D’Abril e adjacências. Já o vereador Ni da Pizzaria reside no Jardim Turíbio e sua liderança abrange o Jardim Padroeira, Santo Antonio e Jardim Veloso.

Parabéns Barueri

Fazendo parte das comemorações, a Câmara Municipal de Barueri, irá realizar sessão solene comemorativa ao 68º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. A sessão será realizada no próximo domingo, dia 26 de março. O início das atividades está previsto para às 9:00 hs. De acordo com a cerimônia, haverá hasteamento das bandeiras, na área externa da Câmara Municipal, e em seguida, o inicio da sessão solene, no plenário Wagih Salles Nemer.