Dobradinha de ex-prefeitos para deputado

À boca pequena, surgem diversos comentários sobre as eleições de 2018. Não entra na conversa a eleição de senador, governador e presidente da República. Nosso assunto se reserva ao futuro político de Osasco e o assunto em pauta é candidaturas de deputados estadual e federal. Uma dobrada que cria corpo para 2018 seria a união de Jorge Lapas (PDT) e Emidio de Souza (PT) numa dobradinha para deputado. Uma amizade que iniciou lá atrás e colocou o engenheiro Jorge Lapas à frente da secretaria de Obras no primeiro mandato de Emidio (2005/2008) e terminou no segundo mandato comandando a secretaria de Governo. Com a indisponibilidade de João Paulo Cunha (PT) na candidatura à prefeito em 2012, Lapas o substituiu pouco menos de um mês do pleito com 3% de aceitação e se tornou prefeito.

Onde há fumaça …

Em 2016, ano passado, Lapas tentou a reeleição, mas problemas de coordenação de campanha e a insistência em continuar no PT, mesmo com o desgaste do partido, só reconhecendo um ano antes da eleição quando foi para o PDT, Lapas foi derrotado nas urnas. Em quatro anos ele deixou um grande legado na cidade com obras que marcarão sua administração para sempre. E claro não vai deixar 2018 passar em branco. Deve sim arriscar uma candidatura para deputado estadual. E é aí que entra Emidio de Souza, que livre da presidência estadual do PT, agora pode dar inicio ao projeto para voltar às urnas. A dobrada Emidio/Lapas está começando a tomar corpo no meio de formadores de opinião.

Sem Giglio quem deve entrar?

Do outro lado, tem o PSDB, onde o líder principal da sigla deputado estadual Celso Giglio está guardando suas surpresas para o ano que vem. No chute, esse colunista pode afirmar que ele vai mesmo lançar um nome novo em seu lugar. As chances de ser a filha, a advogada Izabela são enormes, mas esbarra em outros nomes. Por duas eleições Giglio foi eleito, em dobrada, com a filha de Rubens Furlan (PSDB), Bruna; atualmente prefeito de Barueri. E para 2018, Bruna não vai abandonar a cidade. Teve em 2010 36.500 votos e em 2014, novamente com o apoio de Giglio obteve 31.242 sufrágios. Se em 2018 vamos ter o médico à frente pedindo votos na cidade ainda não sabemos. Giglio é um homem que só revela os caminhos de campanha somente no ultimo momento. Mas seu partido na cidade tem o presidente da Câmara Elissandro Lindoso. Mais votado em 2016, é um nome forte para uma candidatura a deputado estadual. E ele está muito bem relacionado com o prefeito de Barueri, algo que pode render uma dobrada em Osasco.

Altos e baixos

Em Barueri, Furlan deverá ter um nome forte com candidatura a estadual para dobrar com sua filha Bruna. Minhas apostas apontam para seu vice Roberto Piteri (PSDB). Ele foi prefeito de Jandira e seu sobrenome é forte na região. Furlan com larga experiência política nunca foi derrotado em suas indicações para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O primeiro deputado cujo nome saiu de seu colete foi Bel Correia, que depois de eleito prefeito foi deputado estadual. Mais recentemente veio Gil Arantes que antes de ser prefeito teve apoio de Furlan. Já deputado estadual, rompeu com o líder e foi eleito para comandar a cidade derrotando o candidato do experiente Rubens Furlan.

Renata Abreu versus Prascidelli

E o prefeito de Osasco Rogério Lins vai mesmo apoiar a deputada federal Renata Abreu, ambos do PTN. Osasco é um grande celeiro de votos; quase seiscentos mil eleitores. Renata sabe que vai ter uma candidatura forte do PT na cidade; trata-se da reeleição de Valmir Prascidelli. O apoio incondicional de João Paulo Cunha vai bater de frente tanto em Renata Abreu como na provável candidatura de Emidio de Souza que deve conseguir a segunda legenda do partido estadual. Público e notório, diversos petistas estão nomeados na prefeitura, inclusive com secretarias. Esse é outro entrave para a filha do Zé de Abreu, conhecido por aqui como Zé Gotinha, codinome que ganhou quando saiu candidato a prefeito ainda no século passado. A sabedoria e inteligência em campanha vai estar na disputa. O convencimento ao eleitor de Osasco vai depender de vários fatores.

CPI na maternidade

A vereadora do PDT, Dra. Régia Sarmento, está propondo aos seus colegas a abertura de uma CPI para investigar a Maternidade Amador Aguiar, localizada na zona norte de Osasco. Em sua manifestação feita através da tribuna legislativa, a vereadora alega ser diversos os problemas que vem ocorrendo que não podem ter continuidade. “Não se pode aqui procurar culpados, mas se trata de acharmos uma solução urgente para que esses problemas não aconteçam mais”, disse a vereadora. Semana passada uma informação falsa nas redes sociais colocou boa parte da população em polvorosa quando uma mulher informava sobre a morte de um bebê no trabalho de parto de forma muito horripilante. Imediatamente o caso foi apurado e coube ao prefeito Rogério Lins desmentir o ocorrido.

Super secretário

O prefeito Rogério Lins (PTN) resolveu aguardar, por enquanto, a nomeação de um novo nome para assumir a Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento de Osasco. A decisão tomada foi que o secretário da Administração, Sérgio Di Nizzo, acumule a SICA por tempo indeterminado. Explicar que Di Nizzo, é o presidente do diretório do PRP da cidade e Alexandre Bussab, o ex-secretário, é filiado à sigla. Em conversa com o vereador Ribamar Silva, o mesmo afirmou que o partido estaria se reunindo para a indicação de um novo nome, pois a pasta é fruto de acordo com o prefeito desde a posse em janeiro. Mas Di Nizzo não estava nos planos.

Mais denuncias

Dia 25, a Câmara de Osasco, a pedido do vereador Alex da Academia realizou uma audiência pública para tratar dos rumos do transporte público na cidade. Já passa de um mês que alguns vereadores vêm criticando o atual modelo na cidade que conta com duas empresas prestadoras do serviço. Até uma CPI está sendo cogitada devido as diversas irregularidades encontradas até o momento. Na sessão ordinária de terça-feira, a gama de informações foi reforçada com a denuncia de que diversos ônibus que circulam pela cidade já ultrapassam dez anos de uso. “Se taxi são obrigados a serem renovados a cada três anos, porque os ônibus ficam mais de dez”, disse o vereador Alex da Academia, que mais adiante reforçou que diversos coletivos além de velhos foram comprados em leilão.

Preparação para salvar vidas

Reunindo alunos de várias cidades do Estado, Carapicuíba sedia curso de capacitação para pilotos de motocicletas adaptadas, para socorro de urgência e emergência. São enfermeiros e técnicos de enfermagem de cidades como Itapevi, Osasco, Taboão da Serra, Peruíbe, Guarujá, Guarulhos, além da capital e Carapicuíba. A abertura aconteceu na segunda-feira, 24, e, durante toda a semana, o grupo terá as aulas práticas. O encerramento de curso e entrega de certificados aos participantes acontece nesta sexta-feira, 28, no auditório da FNC/Estácio.