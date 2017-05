Começa tarde, termina cedo

Há tempos as sessões ordinárias da Câmara, que deveriam ter a primeira chamada às 15 horas e segunda às 15:15, não é respeitada. Essa é definição de organização do regimento interno da Casa. Geralmente as ordinárias têm inicio, algo, por volta das 15h30, quando começa com a primeira chamada e, com número suficiente (mais de sete vereadores), sacramenta a sessão com o inicio do expediente. Pois bem, na última sessão de terça feira, a reunião parlamentar teve inicio às 15:45 hs. Os motivos: os vereadores estavam numa sala se engalfinhando por causa da redução de assessores, que de 16 caiu para 8 e que essa resolução já foi aprovada em primeira discussão. Mas, que alguns tentam reverter na segunda, na tentativa de aumentar o quadro.

De novo o Girassóis

E nesta mesma sessão, nós jornalistas estávamos ali muito interessados nas observações da vereadora Régia Sarmento (PDT) que usou de seu tempo para falar sobre determinada ocupação de terra que fica bem atrás do cemitério Parque dos Girassóis; aproveitando, a vereadora, um gancho deixado por Tinha di Ferreira que tinha usado da tribuna antes dela. A questão abordada pelo vereador da Vila dos Remédios, era uma questão em saber se a prefeitura já tinha quitado a desapropriação de tal cemitério, que foi desapropriado na gestão de Francisco Rossi (1989-1992). Algo em torno de 55 milhões de reais.

Morando em cemitério

E a vereadora usando de sua peculiar inteligência dedicou parte de seu tempo para falar da vida miserável das famílias que vivem praticamente meio aos restos cadavéricos ali sepultados. Um tema interessantíssimo para nós jornalistas, bem como para toda a população de Osasco; cidade que, via de regra, é o segundo maior PIB do estado de São Paulo e a oitava do país. Se a mesa diretora não respeita o horário para o início das sessões, o reverso acontece ao final. Todas as sessões e seu expediente devem ser encerradas ás 16h45, para depois de quinze minutos dar início à Ordem do Dia. E não é que a vereadora Régia mesmo recebendo o tempo do colega Josias Nascimento (PSD) não pode levar adiante suas observações. Em outro tema; agora sobre o falecimento de um senhor no PS do Jardim Airosa por falta de atendimento, pois não havia nenhum médico no local no momento da emergência. Sua fala foi cassada pela mesa em respeito ao Regimento Interno que é respeitado para o final, porque não é respeitado para o inicio da sessão? Fica aqui a indagação.

Pensando na segurança

Em Carapicuíba, o prefeito Marcos Neves vem agindo com firmeza em busca de ações efetivas para melhorar a segurança na cidade. Na terça-feira (2), esteve reunido com o 1º Tenente Pedro da Polícia Militar, o diretor da Estácio/FNC Joel Garcia de Oliveira e com representantes dos estudantes para tratar sobre medidas que já estão sendo tomadas para oferecer mais segurança à população. “Essa é uma grande preocupação e temos que somar forças. Pedimos apoio do Governo do Estado para ampliar o número de policiais e viaturas na nossa cidade. Já estão sendo tomadas medidas como reforço no policiamento durante a entrada e saída dos alunos da Estácio/FNC. Além disso, a Guarda Civil Municipal vai ajudar nas rondas nos arredores da faculdade”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Crise sobre crise

Dia 29 de julho, encerra o contrato para que a Fundação ABC continue gerenciando o Hospital Antonio Giglio. O prefeito Rogério Lins (PTN) já antecipou que tal contrato não será renovado. Provavelmente a Fundação será substituída por outra. Mas o agravante, não está nessa questão e sim no fim das comemorações, por alguns, de que haveria um processo seletivo de contratações que deveria ultrapassar a duas mil pessoas. O Ministério Público, ao que parece, vetou essa possibilidade. As informações chegadas até nós indicam que deve mesmo haver concurso público. Ou seja, a falta de servidores, originadas na proibição de nomeação de cargos feita em comum acordo numa TAC (Termo de Ajuste de Conduta) entre o poder Executivo e o Ministério Público ano passado, conduzido pelo promotor Gustavo Albano, deve continuar. Com isso a demora na efetivação de concursados deve ultrapassar doze meses. E a Saúde continuará na UTI, pela falta de material humano para o bom atendimento, como também outras secretarias de suma importância na cidade.

Pressa para cassar?

A Câmara de Santana de Parnaíba tem muita pressa para resolver uma questão que envergonhou o Legislativo daquela cidade. Amanhã ela realizará uma sessão extraordinária para julgar processo de cassação do vereador Dr. Rogério. O relatório final da Comissão Processante, que julga o vereador Dr. Rogério, será submetido à Sessão Extraordinária, que ocorre hoje, 5 de maio, a partir das 16h, no plenário Antônio Branco, na Câmara Municipal parnaibana. Nesta sessão será definido, caso condenado, o tipo de punição que será aplicada ao vereador acusado. Lembrando que o vereador Dr. Rogério foi denunciado pela munícipe Cátia de Paula Cristiani, sob a alegação de que o parlamentar teria viajado de férias para o litoral paulista utilizando-se de veículo de uso exclusivo da Câmara Municipal, o que não é permitido por Lei. Fotos e vídeo foi divulgado pela grande imprensa.

Reforço na vacina

O Vereador Osasquense Dr. Renato Bonin- PR, apresentou um Projeto de Lei nº 51/17, no Legislativo Municipal que dispõe sobre a ampliação e a obrigatoriedade da aplicação da vacina tríplice bacteriana (Difeteria, Coqueluche e Tétano), na gestão e puerpério (Programa COCOON), na rede de saúde do município de Osasco. A importância do Projeto se dá pelo fato de que a coqueluche é a quinta causa de morte no mundo às crianças menores de cinco anos. Doença conhecida popularmente como “ tosse comprida” a coqueluche infecciosa que atinge o trato respiratório é Transmitida pela bactéria Bordetella Pertussis; acomete pessoas de todas as idades, mas as crianças menores de um ano são as que mais sofrem desse mal.