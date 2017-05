Na telinha

O prefeito Rogério Lins, esteve na TV Osasco na última quarta-feira, participando do programa Fala a Verdade. Quatro jornalistas fizeram perguntas referente à sua administração: Nilson Martins, Paulo Contim, Jackson Luvizotto e Luiz Amaral. Vários temas foram abordados, transmitidos ao vivo para onze cidades por canais a cabo e também pelo Facebook. A interatividade com o público telespectador serviu para dar mais brilho ao programa. Lins falou sobre o concurso público que irá acontecer no mês de julho com oferta de 1.271 vagas. A maior quantidade está reservada à secretaria da Saúde, mas tem, também, outros cargos como a contratação de 80 agentes de trânsito, 200 GCMs e outros. “Vamos contratar um grande número de professores, visando zerar um déficit atual que servirá para atender a contemplação normal que é um terço da jornada de trabalho”, enfatizou o prefeito.

Precário, por enquanto

Para o prefeito a efetivação dos 80 agentes de trânsito trará mais economia à prefeitura sobre gastos de preparação e segurança aos profissionais que antes eram contratados via CLT. E que após o concurso, os contemplados estarão efetivados e seguros nas suas funções. “Uma cidade do porte de Osasco contar, atualmente, com apenas nove agentes de trânsito, agora com 80 profissionais efetivos vamos poder avançar investindo na qualificação e na formação de bons profissionais para que tenhamos um trânsito melhor, com uma cidade mais segura e mais acessível à todos.

Radares

Com o vencimento do contrato da empresa que administrava os radares, eles foram retirados. Indagado a respeito, Lins justificou que não há condições numa cidade como a nossa não haver a fiscalização eletrônica. “Não existe uma cidade grande, nem média; talvez até as pequenas que não tenham a fiscalização eletrônica. “Agora, o formato que a gente quer dar à fiscalização eletrônica na cidade é muito diferente do que aconteceu no passado”, disse Lins. “Tudo será com ampla divulgação na cidade com placas. Não haverá ‘radar pegadinha’ na nossa cidade”, completou.

Por enquanto não

Um boato que surgiu essa semana na cidade, afirmava que o PSB estaria trocando a presidência do diretório de Osasco por um nome que seria indicado pelo ex-deputado João Paulo Cunha (PT). A medida serviria para a formação de um grupo de partidos com vistas à 2018. Na sessão de terça-feira, no legislativo osasquense, coube ao titular vereador Mario Luiz Guide, afirmar que não corre nenhum risco de perder a presidência, há anos sob seu comando. Afirmou ter ouvido sobre o assunto e, em visita ao presidente estadual, o vice-governador Marcio França, o mesmo negou qualquer possibilidade. “Se isso ocorresse, você seria o primeiro a ser ouvido”, teria dito França.

Aposentado, mas nem tanto

Esperto em campanhas, João Paulo estaria interessado em aglutinar alguns partidos antecipando-se para as próximas eleições. Em recente encontro ele havia afirmado ter se aposentado para a política; pelo jeito somente para disputar algum cargo público. Na mesma conversa afirmou que iria se dedicar à reeleição do deputado federal Valmir Prascidelli. “Vou me empenhar na sua reeleição”. Semana passada esse veículo destacava sobre uma dobrada de Emidio de Souza com Prascidelli, fruto de sua interferência.

Ana Paula e Renata Abreu juntas

E falando em dobrada, mais que certo que a secretária da Educação de Osasco Ana Paula Rossi (PR) vá mesmo sair candidata a deputada estadual. E duas mulheres estariam amparadas na disputa, que contaria, também, com a tentativa de reeleição da deputada federal Renata Abreu, fazendo campanha com a filha do ex-prefeito Francisco Rossi. Ambas estiveram juntas na campanha de Rogério Lins prefeito e desse encontro surgiu uma grande amizade. Renata Abreu é presidente nacional do ex-PTN e agora Podemos e as promessas para o crescimento da sigla estão sendo cumpridas. Além da chegada dos senadores Romário (RJ) e Álvaro Dias (PR), na nossa vizinha cidade, Carapicuíba, está havendo negociação para transferência do prefeito Marcos Neves (PV). O prefeito de Itapevi Igor Soares também é filiado à sigla.

Lapas e as contas rejeitadas

As contas do ex-prefeito Jorge Lapas do ano de 2013, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já foram enviadas para o Legislativo osasquense. A partir do protocolo da chegada desses relatórios do ex-prefeito, o prazo para apreciação ainda é uma indefinição. Caberá à mesa diretora o encaminhamento à Comissão de Finanças e outras para, depois entrar na pauta. Lapas irá precisar de pelo menos dois terços dos vereadores (14) para se livrar do imbróglio. Caso contrário se torna inelegível por oito anos, assim como o que ocorreu com o ex-prefeito Celso Giglio.

Precatórios reduzidos

Vereadores de Osasco aprovaram em segunda discussão um substitutivo de Projeto de Lei complementar que visa modificar a forma de pagamento de precatórios pelo Poder Executivo. Na nova proposta, as grandes dívidas da prefeitura com credores poderão ser negociadas para serem passadas à frente da fila dos casos menores. Isso caso haja uma drástica redução do total a ser pago à empresa ou pessoa física. Uma forma de ir se preparando para ir liquidando todas as pendências com prazo até 31 de dezembro 2020, tanto para estados como para os municípios, conforme PEC aprovada em dezembro de 2016 pela Câmara dos Deputados.

Em boa hora

Servidores da Câmara Municipal de Osasco comemoraram a aprovação, pelos senhores vereadores a proposta de reajuste salarial de 6,29% em seus holerites, além da concessão de auxílio-alimentação no valor de R$ 37,48 por dia útil. As duas medidas, beneficiam tanto os servidores efetivos como os comissionados. Lembrar que em 2016 eles ficaram a “ver navios” sobre um reajuste de 11% sendo reduzido a pouco mais de 2%, decorrente de perda de prazo numa lei que disciplina reajuste total (últimos doze meses) somente àqueles acertados antes dos seis meses do pleito eleitoral. A data base que era em maio havia sido reduzida para março pelo então presidente da Casa Antonio Toniolo justamente para não redução. E a demora da definição com a rejeição do prefeito Jorge Lapas irritou os servidores, chegando até a fazer manifestações no plenário em dia de sessão ordinária.